В Раде собирают подписи за отставку главы Минздрава Степанова

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова обвинила Минздрав в необеспечении медиков защитными костюмами.

Фракция "Голос" сегодня начнет сбор подписей депутатов за вынесение на рассмотрение парламента вопроса об освобождении Максима Степанова от должности министра здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от "Голоса" Александра Устинова заявила во время пленарного заседания Верховной Рады.

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"Вы все услышали, что к нам приехали (защитные) костюмы, и их будут развозить по Украине медикам. Я хочу сказать, что вчера была на таможне - не приехали костюмы. Вместо 72 тыс. костюмов, которые должны были приехать и защищать наших медиков, приехали 29 (тыс.)", - отметила депутат.

По ее словам, Минздрав "сегодня фактически совершает преступление, потому что сначала они купили костюмы в три раза дороже", а сейчас их привозят.

"У нас как у парламента есть один выход из этой ситуации - мы все сейчас должны начинать поднимать вопрос замещения министра здравоохранения. Сегодня фракция "Голос" начнет собирать подписи за то, чтобы этот человек ушел с должности", - сказала Устинова.

Как сообщал УНИАН, 18 мая во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав отправит в регионы более 70 тыс. костюмов биологической защиты для медиков, работающих с пациентами, больными COVID-19.