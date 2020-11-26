Источники сообщают, что министр здравоохранения Максим Степанов может первым уйти в отставку из нынешнего состава Кабмина.

Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить до конца 2020 года.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского и близкие к работе Минздрава.

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Источники приближенные к Минздраву подтверждают, что Степанов готовится к увольнению, однако указывают, что есть проблема с тем, кто станет новым министром, поскольку сейчас любой, кто зайдет на эту должность - по сути будет иметь завершение карьеры, потому что из-за COVID хорошим министром быть не получится.

Пока кандидатом является нынешний главный санитарный врач Виктор Ляшко, у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром.

За его кандидатуру выступает, в частности заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Собеседник в окружении Зеленского утверждают: "Степанов, мы думали, классный менеджер. Но он, например, дает поручение о доставке кислорода на области, а потом может это совсем не контролировать. Поэтому все делается как-то в ручном управлении".

Замена министра здравоохранения: что известно

Еще в июле в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Максима Степанова, под ним подписались почти сто депутатов из разных фракций, в том числе из Слуги народа.

В партии "Голос" уверяют, что отставка Степанова - вопрос якобы уже решен, его поддержат депутаты монобольшинства, и министра могут уволить уже на следующей неделе.

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Автор: УНИАН