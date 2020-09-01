Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что на сегодня нет никаких инициатив об отставке Кабинета министров уже этой осенью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя возможность отставки правительства осенью, чтобы перед выборами переложить ответственность на правительство за провалы в государстве.
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В то же время председатель Верховной Рады предполагает, что «в нашем государстве многое может произойти».
Однако, по его мнению, маловероятна возможность на кого-то переложить свою ответственность.
«Если мы говорим о том, когда это может произойти (речь идет об отставке правительства - УНИАН), мне трудно говорить. Потому что я не гадаю на кофе», - отметил председатель ВРУ.
«Пока нет таких предложений ни от народных депутатов Украины, ни заявлений от Кабинета министров о сложении своих полномочий. Мы будем работать дальше слаженно и эффективно в интересах государства», - подытожил Разумков.
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