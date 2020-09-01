В то же время председатель Верховной Рады предполагает, что «в нашем государстве многое может произойти».

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что на сегодня нет никаких инициатив об отставке Кабинета министров уже этой осенью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя возможность отставки правительства осенью, чтобы перед выборами переложить ответственность на правительство за провалы в государстве.

Читайте такжеНардепа Лероса исключили из фракции "Слуги народа"

В то же время председатель Верховной Рады предполагает, что «в нашем государстве многое может произойти».

Однако, по его мнению, маловероятна возможность на кого-то переложить свою ответственность.

«Если мы говорим о том, когда это может произойти (речь идет об отставке правительства - УНИАН), мне трудно говорить. Потому что я не гадаю на кофе», - отметил председатель ВРУ.

«Пока нет таких предложений ни от народных депутатов Украины, ни заявлений от Кабинета министров о сложении своих полномочий. Мы будем работать дальше слаженно и эффективно в интересах государства», - подытожил Разумков.

Кабмин Шмыгаля: что известно

Денис Шмыгаль стал премьер-министром 4 марта 2020 года, сменив на этом посту Алексея Гончарука.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк