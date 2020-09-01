Глава Верховной Рады отмечает, что "бросаться такими высказываниями, по меньшей мере, опасно для государства".

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что в парламенте нет поддержки заявлений первого зампредседателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина по Донбассу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" в понедельник вечером.

Отвечая на вопрос относительно недавних высказываний по Донбассу главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и его первого Витольда Фокина, спикер выразил мнение, что "бросаться такими высказываниями, по меньшей мере, опасно для государства".

"Если мы говорим о позиции президента... Мы увидели позицию и Офиса президента, и руководителя Офиса президента, что это личная позиция Витольда Фокина. И я считаю, что это абсолютно правильное заявление, и оно отвечает, в первую очередь, интересам государства", - сказал Разумков.

Говоря о парламенте, он подчеркнул: "в отношении представителей парламента, которые работают в Верховной Раде Украины, наших с вами коллег, - я не видел ни от одного из них заявлений, которые бы поддерживали позицию Фокина. И я доволен, что этого не произошло".

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Скандальное заявление Фокина по Донбассу: что произошло

Витольд Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание. Также он выразил готовность ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что высказывания Фокина относительно "особого статуса для всего Донбасса и амнистии боевиков" не отражают официальной позиции делегации Украины. По словам Ермака, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого зампредседателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина по "особому статусу для всего Донбасса и общей амнистии боевиков" не отвечают национальным интересам Украины и являются провокативными.

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Автор: Таня Поляковская