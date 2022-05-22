Законопроект сейчас разрабатывается Министерством иностранных дел и будет похож на принятый в Польше закон о поддержке граждан Украины.

У президента Украины Владимира Зеленского сообщили о деталях законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, в Украине по инициативе президента будет принят, скажем так, похожий закон", - отметил он.

По словам Никифорова, о каких-то конкретных положениях законопроекта говорить пока рано, потому что он все еще разрабатывается Министерством иностранных дел.

Он также добавил, что пока неизвестно и время, когда соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

Как известно, 13 марта в Польше вступил в силу закон о поддержке граждан Украины, прибывающих в страну из-за агрессии РФ против Украины.

Закон регулирует вопросы легальности пребывания украинцев в Польше и оказания им всесторонней поддержки.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, во время речи в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: