Суд решил отклонить запросы как выходящие за рамки применения 39-го правила регламента суда, "поскольку они не влекли за собой риск серьезного и непоправимого вреда".

Европейский суд по правам человека решил не применять срочные меры для защиты храмов Украинской православной церкви в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на решение суда, опубликованное на сайте ЕСПЧ.

"Суд решил отклонить запросы как выходящие за рамки применения правила 39 (временные меры) регламента суда, поскольку они не влекли за собой риск серьезного и непоправимого вреда. Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда заявители столкнулись бы с реальным риск необратимого вреда", – говорится в сообщении.

Заявители требуют пресечь действия российской оккупационной власти в Крыму, направленные на изгнание ПЦУ из центра ее Крымской епархии - Кафедрального собора святых князей Владимира и Ольги в Севастополе, а также снос церкви ПЦУ в Евпатории.

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Однако, по мнению ЕСПЧ, действия российской оккупационной власти не представляют серьезного и непоправимого риска нарушения основополагающих прав в соответствии с Европейской конвенцией прав человека.

Давление российских оккупантов на украинскую церковь в Крыму

28 августа митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент заявил, что украинская община в оккупированном Крыму может прекратить существование, если Российская Федерация продолжит притеснения Крымской епархии Православной церкви Украины.

Оккупанты уже несколько лет продолжают притеснения Крымской епархии ПЦУ: отказывают украинскому православному приходу в регистрации, пытаются выселить ее из храма в Симферополе и заставить снести часовню ПЦУ в Евпатории.

Сначала оккупанты пытались заставить религиозную общину разобрать или снести часовню, но, столкнувшись с сопротивлением, подали иск в суд, чтобы это могли сделать судебные исполнители.

После этих исков оккупантов адвокаты от имени Крымской епархии ПЦУ подали в Европейский суд по правам человека жалобу, промежуточной реакцией на которую был призыв ЕСПЧ к РФ с просьбой предоставить информацию о ее дальнейших шагах относительно собора Православной церкви Украины в оккупированном Симферополе и часовни ПЦУ в оккупированной Евпатории.

В конце июля 2019 года архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент заявил, что из Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе украли все церковные вещи Крымского епархиального управления ПЦУ.

9 сентября после обращения прихожан Комитет ООН по правам человека запретил России выселять Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, 20 сентября комитет обнародовал заявление с соответствующим запретом.

Управление российского "министерства юстиции Крыма" отказывается регистрировать на полуострове украинский православный приход.

Кроме того, оккупационная власть пытается через суды лишить Крымскую епархию ПЦУ права на пользование землей и зданиями собора в Симферополе и часовни в Евпатории.

9 августа архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был возведен в сан митрополита.

10 августа ЕСПЧ призвал Россию предоставить информацию о ее дальнейших шагах относительно собора Православной церкви Украины в оккупированном Симферополе и часовни ПЦУ в оккупированной Евпатории.

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Автор: Тамара Отовская