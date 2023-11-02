Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новые американские ограничительные меры, введенные против поставщиков компонентов для оружия Российской Федерации. Свое мнение по этому поводу он высказал в вечернем обращении к украинцам.
"Благодарен Соединенным Штатам за новое и очень мощное санкционное решение. Более 220 российских - и не только российских - субъектов, работающих на агрессию, теперь под санкциями США. Это то, что нужно", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что под санкции попали критические для агрессора секторы экономики и чувствительные для террористов схемы.
"И каждое санкционное решение должно работать полностью - чтобы не было ни единого шанса у России обходить санкции. Сила санкций - это сила мира. Постоянно коммуницируем с нашими партнерами ради этой цели - объединенный мир должен становиться только крепче", - подчеркнул президент.
Новые санкции США против России - что сообщалось
Как сообщал УНИАН, США расширили санкционный список против страны-агрессора России, включив в него почти 40 физических лиц и около 200 юридических лиц. В частности, США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, который участвовал в разработке беспилотников "Ланцет", и членов его семьи.
Кроме того, в списке теперь значатся родственники главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб и Салман Закриевы.
Также, ограничительные меры введены против ряда компаний из разных стран, которые помогают россиянам обходить санкции и получать компоненты к вооружениям.