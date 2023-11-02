Глава государства заявил, что важно обеспечить такое воплощение санкций, чтобы Россия не могла их обходить.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новые американские ограничительные меры, введенные против поставщиков компонентов для оружия Российской Федерации. Свое мнение по этому поводу он высказал в вечернем обращении к украинцам.

"Благодарен Соединенным Штатам за новое и очень мощное санкционное решение. Более 220 российских - и не только российских - субъектов, работающих на агрессию, теперь под санкциями США. Это то, что нужно", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что под санкции попали критические для агрессора секторы экономики и чувствительные для террористов схемы.

"И каждое санкционное решение должно работать полностью - чтобы не было ни единого шанса у России обходить санкции. Сила санкций - это сила мира. Постоянно коммуницируем с нашими партнерами ради этой цели - объединенный мир должен становиться только крепче", - подчеркнул президент.

Новые санкции США против России - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, США расширили санкционный список против страны-агрессора России, включив в него почти 40 физических лиц и около 200 юридических лиц. В частности, США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, который участвовал в разработке беспилотников "Ланцет", и членов его семьи.

Кроме того, в списке теперь значатся родственники главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб и Салман Закриевы.

Также, ограничительные меры введены против ряда компаний из разных стран, которые помогают россиянам обходить санкции и получать компоненты к вооружениям.

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