Комик Олег Филимонов: Меня в соцсетях называют техническим кандидатом. Но я ставлю на кон самое дорогое, что у меня есть - мою репутацию

Один из самых необычных кандидатов в мэры на будущих выборах, Олег Филимонов рассказал УНИАН о своих взаимоотношениях с действующим градоначальником Одессы, почему не стоит считать его техническим кандидатом, и каких изменений Южной Пальмире стоит ожидать в случае его победы на выборах.

Кандидат филологических наук и бывший доцент кафедры иностранных языков Одесского государственного университета (сейчас - национальный вуз) Олег Филимонов широкому кругу больше известен как участник легендарной команды КВН «Одесские джентльмены». Она отличилась, в частности, тем, что в середине 1980-х годов стала всесоюзным чемпионом первого сезона Клуба веселых и находчивых, возрожденного после запрета всемогущего ЦК КПСС. Разумеется, знают теперь уже народного артиста Украины по популярной телепередаче «Джентльмен-шоу», по театральной работе и как успешного бизнесмена.

Сейчас же он выступил в несколько неожиданной ипостаси. На прошедшем недавно внеочередном съезде президентской политсилы «Слуга народа» популярного артиста выдвинули кандидатом в мэры Одессы.

Появление на политической сцене «рассказчика анекдотов» немало озадачило не только потенциальных избирателей, но и жителей других регионов Украины. УНИАН встретился с Олегом Филимоновым и поговорил о том, что подтолкнуло успешного артиста и бизнесмена ввязаться в политику, почему он не технический кандидат и сумеет ли актер быть хорошим хозяйственником.

Олег Николаевич, как поступило предложение стать кандидатом от партии «Слуга народа»? Как проходили переговоры?

Предложение поступило от доверенного лица президента еще в июне. Я немножко подумал и сказал: «Для того, чтобы принять окончательное решение, мне хорошо бы с президентом встретиться».

Потом сказали приехать в Киев, в Офис президента. Спросил, можно ли приехать с женой. Мне ответили: «Да», и мы приехали с Лорой (супруга Филимонова, - УНИАН). Во время личной встречи Владимир Александрович озвучил свое предложение и сказал, что он по этому поводу думает. У меня был ряд вопросов, я их задавал по-честному, а он по-честному отвечал. И все-таки после этого я попросил люфт для окончательного обдумывания.

Ведь я человек, в некотором смысле, состоявшийся. У меня уже все было: научная карьера, бизнес-карьера, телевизионная карьера, последние семь лет - театральная карьера. Везде, на всех этапах своей жизни я добивался определенного успеха. Заметного для окружающих успеха. Все видели: вот он – доцент, вот – в докторантуре, а вот – заработал приличные деньги в бизнесе. Вот он – ведущий одной из самых популярных телевизионных передач на постсоветском пространстве, а вот – ушел в театр… Мы сделали семь спектаклей, в шести из них я играю главную роль и получил звание народного артиста Украины – тоже некий показатель успеха.

Поэтому мне постоянно задают вопрос: «Зачем? У тебя же все нормально. Ты же живешь хорошо, у тебя все есть. Чего ты поперся (извините за непечатное слово) в кандидаты? Что тебе в жизни не хватает?».

Действительно, зачем?

Потому что меня все достало. Происходило это на протяжении, примерно, последних десяти лет. Я серьезно начал задумываться над тем, что в Одессе происходит, куда она идет, какое будущее у моего города... Я хожу по этим улицам, езжу не в транспорте, но на машине. Хожу на море, рядом с которым живу, на обычный пляж, а не туда, где шезлонги по 300 грн, мои внуки посещают школу... Сам хожу на рынок за продуктами - просто люблю это делать. Во-первых, мне дешевле продают, чем жене - меня узнают (улыбается). Во-вторых, делая покупки, общаюсь с людьми и многое узнаю...

В какой-то момент сочетание всех штук, которые мне не нравятся, достигло некой критической массы…

Другими словами, вы взорвались?

Да.

В любом соглашении есть две стороны: с одной - пожелания ваши, с другой - президента… Что от вас ждет Владимир Зеленский, какие поставил условия?

Думаю, он ждет, что Одесса начнет развиваться должным образом в рамках Украины, и, наконец-то, займет достойное место. В Одессе поменяется властная вертикаль. Город начнет сотрудничать с центром, а не оппонировать ему (в Одессе многие годы назад стало «доброй традицией» выяснение отношений между местной и центральной ветвями власти, - УНИАН). Вот эта борьба должна закончиться - правильно выстроенная властная вертикаль позволит существенно легче решать вопросы города.

Понимаю, что, в случае победы на выборах, смогу набрать номер и сказать: «Владимир Александрович, вы же мне обещали...» А он - человек, которые свои обещания выполняет…

Что же он вам пообещал?

Помощь. Он пообещал помощь Одессе. Он сказал: «Олег, если будет что-то происходить такое, что нужно будет мое вмешательство, я вмешаюсь».

Оговаривалась ли степень вашей свободы?

Сегодня, в рамках децентрализации, у мэра даже без договоренности с президентом есть очень большой люфт. Большая свобода, прежде всего, экономическая, бюджетная. Что до политической свободы: мы - единомышленники, здесь нечего говорить.

Но должность мэра - не политическая. Это, в хорошем смысле, главный дворник города. Вас же выдвинула политическая партия - то есть, хочешь-не хочешь, придется отработать…

Конечно, вы правы... Хотя я не согласен с тем, что мэр - это дворник, даже в хорошем смысле… Вся эта история про крепкого хозяйственника… Я это очень люблю - хозяйства уже нет, а хозяйственник цепляется (смеется). На самом деле - это взгляд из прошлого. Как мне видится, мэр должен быть стратегом. Он может не знать что-то о коммунальном хозяйстве или о системе медицинского обеспечения, но должен видеть в целом, чего этот город хочет, куда должен идти, стремиться.

Потому что город - живой организм, и то, как он развивается, в большой степени зависит от мэра и его команды. Сегодня идеология городского развития отсутствует совершенно. Вот, посади сейчас весь горсовет - мэра Труханова, специалистов мэрии - и спроси, что будет в городе через 5 лет? Как и на чем город будет зарабатывать? Так, вот - город не зарабатывает сегодня. Он просто строит-продает, продает-строит. Море нельзя перенести - его не выкопаешь...

В Одессе нет стратегии развития, нет перспективы. Люди валят отсюда, а должны, наоборот, возвращаться - приезжать, жениться, рожать, водить детей в школу.

Есть идея, например, создать Одесса-сити - все офисы вынести из центра города. Центр сделать более привлекательным для туристов: больше кафе, магазинов. Отреставрировать здания, сделать приличные гостиницы. А «Сити» (бизнес-центр) - вынести куда угодно, хоть на поля орошения или в район Пересыпи. Там же - построить компьютерный IT-хаб, сделать IT-франко. Всей Одессе предоставить такой статус (зоны с особыми условиями ведения бизнеса, - УНИАН), понятно, невозможно. Но отдельное место наделить такими правами, конечно же, можно... Это - колоссальный приток денег. Полторы тысячи работающих айтишников с зарплатами, минимум, 3-4 тыс долларов в месяц. «Белыми» зарплатами. Да, они тут же начнут здесь плодиться, обрастать домами, благоустраивать детсады и т. д.

Однако есть проблемы, которые нужно решать безотлагательно. Вы уже обозначили для себя основные болевые точки города?

У горожан несколько серьезных проблем. Первая - ЖКХ. Тут, как говорится, спора не получится. Люди хотят зайти в нормальный подъезд, чтобы там было светло, и не врезали дубиной по голове, работал лифт и прочее. Хотят, чтобы возле дома было свободное пространство для прогулки, а не машины стояли одна на другой... Всем этим нужно заниматься, это повседневная, рутинная, нудная, но очень нужная работа. Однако, проблема, которая еще больше сегодня волнует горожан, это застройка прибрежной зоны и некачественная застройка, падение домов и пожары.

В Одессе сотни домов, которые нуждаются в капитальном ремонте, в реактивном включении городской власти для решения вопроса. Конечно же, на все это нужны деньги. Но я бы эти острые проблемы - капремонта и падающих домов - поставил бы на первое место. И, прежде всего, разобрался, почему это происходит.

Расскажите о своей команде, с которой планируете разгребать эти «авгиевы конюшни» - прокладывать трубы, выделять земельные участки, заниматься берегозащитой…

Расскажу о нескольких. Начну с журналиста-расследователя Алексея Асауленко, который на протяжении многих лет занимается проблемами ЖКХ (Асауленко является руководителем общественной организации «Одесса под контролем», - УНИАН). Он действительно серьезный человек, большой специалист в этом вопросе. Исследовал почти все подвалы, подворотни и крыши в нашем городе... Он въедливый до ужаса. Такой человек в команде мне обязательно нужен потому, что я сам по чердакам никогда не лазил, разве что - в детстве. А тут - человек, который хорошо знает проблему...

Могу назвать Вадима Мороховского, который раньше возглавлял банк «Пивденный», а теперь - банк «Восток». Я его знаю 30 лет. Он блестящий экономист, человек, который заработал, а не украл. Ничего не «пилил», а с колоссальным трудом и напряжением постепенно добивался и, вот, открыл свой банк. Он очень хорошо знает экономическую ситуацию в городе потому, что знает хорошо бизнесменов, которые у него кредитуются сейчас и кредитовались в «Пивденном». Знает, кто чего и сколько стоит, откуда, куда и что утекает и притекает (смеется). Поэтому иметь Вадика в команде - счастье и удовольствие. Плюс, он - блестящий шахматист. У него мыслительный аппарат работает как у гроссмейстера. Такие люди должны быть рядом, потому что я - гуманитарий.

Еще - ректор Одесского национального университета им. Мечникова Игорь Коваль. Это человек, которого я знаю с 1972 года. Он - историк, политолог. Можно сказать, специалист в государственном строительстве, с хорошим мышлением, знаниями в области образования.

Каким будет ваше первое распоряжение на посту мэра в случае победы на выборах?

Финансовый аудит. Хочу проверить расходование средств за прошлый период. Посмотреть, сколько денег поступало в бюджет, где были дыры. А они были. Причем не просто дыры, а отверстия галактического масштаба. Посмотрю непрозрачность тендеров: кто, кому и сколько... И попробую с этим всем активно бороться. Сделаю «прозрачную» мэрию, чтобы любой человек мог зайти на сайт города и посмотреть статьи расходов, движение денег, конкретные сметы.

Финансирование, в том числе развития (спасения) города, должно осуществляться из бюджета или еще за счет инвесторов?

Если бы все, что попадает в наш бюджет, шло во благо, то было бы и заметнее. Все-таки, бюджет в 10 млрд грн - очень приличные деньги. Бюджет развития, примерно, 100 млн долларов в год. На эти деньги можно, как говорится, гулять очень хорошо. Главное, чтобы они шли на пользу, для одесситов.

Должно быть эффективное расходование средств. Прозрачное и понятное. Это один из столпов, о котором я говорю со своей командой. Вся непрозрачность должна остаться там (показывает за окно, - УНИАН). Чтобы не было людей, которые сидят на местах и зарабатывают. Мы идем не зарабатывать для себя, а что-то сделать для города. Потому что деньги, в принципе, мы уже заработали - в нашей прошлой жизни.

Я не говорю, что мне не нужно платить зарплату. Да, мне нужно идти в магазин и что-то себе купить, но глобально мне ничего не надо. Если я приду, то для того, чтобы что-то сделать. И, может быть, какой-то скверик назовут моим именем.

Относительно инвестиционной привлекательности. Здесь принципиально важно добиться одинаковых правил игры и таких правил, когда ничего не смогут отнять. На законодательном уровне я буду этого добиваться от депутатов Верховной Рады и от Офиса президента. Мы договаривались, по крайне мере, что я выпишу какие-то вещи. Понимаю, конечно, что по закону не могу выступать с такой инициативой, но сформулировать некие понятия могу…

Поверьте, за всю мою жизнь у меня накопилось некоторое количество знакомых и друзей, которые очень богаты. Которые живут в разных местах мира. И которые одесситы по рождению. Они с большим удовольствием потратили бы здесь деньги. Кто-то на меценатской основе - просто бы дал, но на какие-то конкретные проекты, чтобы не стырили.

Они бы дали под ваше имя?

Да. Просто, чтобы на стене какого-то театра, музея, библиотеки или детсада висела табличка, что это «Дар городу от Соломона Израилевича…».

Есть люди, которые готовы сюда вкладывать и зарабатывать. Но хотят именно в Одессу, чтобы это ассоциировалось с местом, где они родились, выросли, откуда уехали…

Есть люди, которые сделают это под мое честное слово. Я скажу, например: «Приезжай, Васенька, у тебя есть возможность потратить 60 млн долларов». Мне ответят: «Хочу, а какая норма прибыли?» Я скажу, что 15%, и за это будут целовать в засос. Потому что здесь и там - разные понятия о норме прибыли. Главное - чтобы не отняли, не обманули. Если гарантии этого будут, люди будут вкладывать.

С какими политическими силами (или отдельными людьми) в горсовете вы готовы сотрудничать в случае победы на выборах?

Это сложный вопрос. Пожалуй, для меня, на сегодняшний день, - один из самых сложных. Идеологически, как ни странно, мне не нравится позиция «Европейской солидарности». Я не очень им верю, не очень их лозунги приветствую. «Оппозиционный блок - за жизнь» - они говорят смачно. Там есть набор деклараций, и я мог бы поверить, если бы лично не знал многих этих людей. Но, в силу того, что я знаю, кто они и что делали всю жизнь… Одно с другим - это как тефлон и жир - на сковородочку что-то вылил, а оно отскакивает.

«Голос» мне идеологически близок, но это, все-таки, «размазанная» партия. Она пришла на какой-то волне Славы Вакарчука, которого я очень хорошо знаю и люблю, как поэта, композитора, исполнителя - гениальный парень. Он дважды приходил в политику, разворачивался и уходил потому, что ему там неинтересно. Что же ты туда идешь? Если тебе не интересно - пой, а, если интересно, то приди и что-то попытайся сделать. На тебя люди смотрят, тебе верят, доверяют твоему мнению. Тем более, что он - очень неглупый...

Есть партия действующего мэра Одессы «Доверяй делам». Я знаю нескольких человек, которые работают сейчас (тех, кто пойдет на выборы, пока не знаю - Труханов не представлял пока свою команду). Как ни странно, они ближе всего к тому, что мне в городе хотелось бы сделать. Они знают проблемы, знают город. Но нужно смотреть на персоналии, потому что очень много есть хапуг...

У меня пока нет полной идеологической картины, условно говоря, противника или союзника. То есть, давайте сначала узнаем о персоналиях, и, если выяснится, что им важны определенные проблемы города и они договороспособны, то лучше иметь дело с ними, чем с «Европейской солидарностью».

После вашего выдвижения ходят разные слухи. Например, что под ваше имя Киев элегантно сливает Одессу действующему мэру Геннадию Труханову. Еще, что политсила, которая вас выдвинула, вовсе не рассчитывает на вашу победу, а просто под ваше имя хочет завести побольше «слуг» в горсовет…

Это технология. Технология очень разумная. Если бы я находился по ту сторону баррикады, я бы сам попытался ее выдумать. Меня в соцсетях называют техническим кандидатом, человеком без понятий, ставят под сомнения мои умственные способности… Слава Богу, что я воспринимаю все это через призму того, что знаю, кто я. Поэтому мне не обидно. Просто что-то такое внутри цепляется: ну, ребята, вы же меня не знаете, никогда со мной не разговаривали лично. Видели меня на экране телевизора и на сцене театра, но не в курсе моего бэкграунда. Не знаете, что я в жизни делал, где и как работал, чего добивался. Поэтому говорить, что доцент, кандидат наук значительно хуже артиллериста - какая-то странная история (смеется).

Люди, вы видели, как я сидел и договаривался?! Но я точно не договаривался! В Офисе президента мне сказали, что я - самый настоящий, точно не технический кандидат. И у меня нет оснований этим людям не верить.

А если вас обманули?

Они, что, такие подлые?! Зачем им меня обманывать? Мне можно было сказать: «Алик, ты - технический кандидат… Давай мы тебе заплатим, и ты пойдешь». Это было бы честно и справедливо и, может быть, я бы и согласился. Потому, что деньги нужны. Жить на что-то надо (улыбается). Театры не работают, кино практически не работает... А здесь я ставлю на кон самое дорогое, что у меня есть на сегодняшний день - моя репутация. К счастью, или к сожалению, дороже у меня ничего нет. И выступать «болваном в старом польском преферансе» мне бы не хотелось, конечно. Поэтому те, кто выдвигает идею, что я технический кандидат, они сильно удивятся.

Вас начали «мочить» еще до официального старта избирательной кампании, и этот «градус» к 25 октября будет возрастать. Вы готовы к этому?

Знаете, почему это делают? Потому, что боятся. Если это не так, зачем меня «мочить»? Ну, есть себе там Филимонов, и слава Богу. Ну, выйдет во второй тур, и что?.. Если бы не был ко всему готов, не соглашался бы на всю эту историю.

Как будете выстраивать свою избирательную кампанию? Здесь нужны мощные силы, в частности, СМИ, которых у вас нет…

Проблемы, конечно, есть. Не все СМИ хотят меня видеть... Также очень мешает пандемия. Потому что в моих планах было встречаться с людьми, говорить с ними. Ведь во многом эта «намотка» (негатив в социальных сетях, - УНИАН) от того, что люди меня не знают. Вот, парадоксально - у меня 80% узнаваемости, но что я и кто я - народ не знает. Ну, знают, что комик. Хороший комик. В театре играет...

Кстати, одна из претензий, которые вам выдвигают потенциальные избиратели, заключается в том, что актер не может быть хорошим управленцем.

Ну, слушайте, мэр Рейкьявика (столица Исландии, - УНИАН) - не самого худшего города в мире - знаменитый стендап-комик, который за четыре года сделал из города конфету. Рейкьявик столько никогда денег не зарабатывал, никогда не был таким процветающим, как при правлении «клоуна». (Исландский комедийный актер Йон Гнарр был мэром Рейкьявика в 2010-2014 годах. За время его правления город получил значительное преобразился, рост туризма составил 20%, - УНИАН).

На момент поступления предложения от президента, чем конкретно занимались? Что представляет собой ваш бизнес?

Я совладелец (имею небольшой процент) кинотеатра мультиплекс «Золотой Дюк». На протяжении долгого времени занимался кинопрокатом. Делал соответствующие отчисления. Это «белый», совершенно прозрачный бизнес. Он был до какого-то времени очень хорошим потому, что люди шли в кино. Естественно, с началом пандемии все это закончилось... Приходится из дома деньги выносить - людям на зарплату. Это все сложно…

У меня есть несколько объектов недвижимости, которые я сдаю и получаю за аренду какие-то деньги. Естественно, я с этого всего честно плачу налоги, чем очень горжусь.

Как-то, несколько лет назад, меня один человек пытался подцепить, мол, что ты там платишь - неправда… Но у меня с собой, в портфельчике, совершенно случайно оказалась налоговая декларация, которую я предъявил. Опа! А там - об уплате в бюджет порядка 2 млн грн после продажи пары объектов…

Если станете мэром, придется отказаться от работы. Не жалко?

От того, что у меня где-то дивиденды, отказываться не нужно. Здесь нет конфликта интересов. Отказ может быть только от сценической работы. Признаюсь вам, от этого, конечно, очень жалко, отказываться. Мне очень нравится играть на сцене. Нравится, когда люди замирают, смеются. Когда плачут, а такое бывает на моих спектаклях… Это невозможно переоценить - такой адреналин, подпитка нервной системы.

Когда говорил с Владимиром Зеленским о моем выдвижении, сказал ему: «Мне же придется оставить сцену…». А он говорит: «Это мне пришлось оставить сцену, а тебе чего? Можешь продолжать играть в Одессе. Главное - деньги за это не бери. Хочешь на сцену - иди на сцену. Пожалуйста, играй раз-два в месяц на волонтерских началах, а зарплату будешь в мэрии получать».

Скажите честно, рассматриваете такой вариант?

Абсолютно честно - рассматриваю. Потому что это такая штука, которая держит организм в тонусе...

Если Труханов останется, не опасаетесь ли, что это навредит вашему бизнесу?

Это очень сложно спрогнозировать. Во-первых, Труханов неглупый человек. Можно что угодно про него говорить, но он - не идиот. Во-вторых, отобрать кинотеатр? Но у меня там махонькая доля, есть же основной инвестор… Театр? Но в театр люди все равно придут - продолжу играть на сцене. И все равно буду гастролировать по Украине и за рубежом, как это делал до недавнего времени.

Как еще можно навредить? Только физически. Но не думаю, что это произойдет.

Каковы ваши отношение с нынешним мэром и председателем Одесской ОГА Максимом Куцым?

С Куцым мы недавно познакомились. Пожали друг другу руки и он мне вручил торжественно свидетельство и значок Народного артиста. Наверное, будет возможность пообщаться поближе.

Мэра, разумеется, знаю, как и он меня. Конечно, мы друг друга знаем хорошо. Что самое интересное, к Геннадию Леонидовичу, как к человеку, я отношусь очень неплохо. Он вполне одесский человек, достаточно «широкий»... Понимаете, он оказался в такой ситуации, что мне его становится, в некотором смысле, жалко. Даже, если бы он хотел уйти сейчас, кто его отпустит?

Имеете в виду людей, которые за ним стоят, которые, по существу, являются хозяевами города?

Да... Не хочу говорить о том, чего не знаю достоверно. Но, по-человечески, сочувствую ему: ведь он не принадлежит себе.

А вы не опасаетесь вляпаться во власть?

Это очень хороший вопрос, однако у меня нет однозначного ответа. Понимаете, я этого никогда не делал. У меня есть опасения, страхи. Я об этом говорю честно… Никогда не пробовал это. Единственное, что у меня точно есть - я проверенный бэкграундом человек. Понимаете, меня никогда не заносило, не «накрывает, шляпа», не появляется корона. Я проверенный успехом человек.

Одесса - местечковый город?

Ну, если в слово «местечковый» не вкладывать отрицательные коннотации, то, наверное, да. Это - провинциальный город, но с очень высокой степенью амбициозности. И эта амбициозность не появилась из ниоткуда. Она заложена вообще в духе этого города. Амбиции. Причем большие амбиции заложены еще, когда город строили гениальные «пришельцы» - Боффо, Бернадацци, Влодек, Гельмер, Гонсиоровский и другие.

Серьезно, Лариса, в городе еще ничего не было, но был Оперный театр и Потемкинская лестница. Что это - понты? Зачем это нужно было городу? Нет! Надо! Потому что все должны были ходить, смотреть и балдеть от этого.

Да, конечно, хотелось бы, чтобы город был менее провинциальным, но это - заслуга его последних правителей. Ведь он никогда не был первым, но и не был вторым. В Одессе всегда было что-то уникальное. Пароходство, санатории… В Одессе была уникальная медицина, здесь работали Филатов и Пирогов…

Нужно возвращать Одессе - ОДЕССУ. Она должна стать городом с «якорями», которые будут «говорить»: здесь клево работать, здесь море и хорошо отдыхать, здесь прекрасные университеты, очень красивые женщины и вкусная еда, классные театры... Вот этот миф об Одессе должен превратиться в реальность. И я буду максимально делать все, чтобы это произошло.

К программам «Джентльмен-шоу» ваша команда сама придумывала анекдоты. Еще не появился анекдот о Филимонове-кандидате в мэры Одессы?

Уверен, что скоро это произойдет. И я вам сразу об этом сообщу...

Как считаете, в нашей стране джентльмен может быть мэром?

Думаю, может. По крайней мере, есть шанс, что, хотя бы один появится.

Лариса Козовая