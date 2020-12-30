СМИ сообщали, что видеообращение главы государства снимали в четырех столичных локациях.

В ночь на пятницу, 1 января 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинцам с новогодним поздравлением.Читайте такжеНе Оман: журналисты узнали о планах семьи Зеленского на Новый год

УНИАН собрал всю информацию, по каким каналам и во сколько смотреть онлайн обращения главы государства.

Где смотреть новогоднее поздравление Зеленского

23:45 - телеканал "1+1"

23:50 - СТБ, "Новый канал", НТН, "UA:Перший"

23:55 - телеканал "Украина", "Интер", ICTV

Новогоднее поздравление Зеленского: что известно

СМИ сообщали, что команда президента уже заканчивает монтаж и запись новогоднего обращения Владимира Зеленского. Ролик снимали сразу на четырех локациях Киева.

В праздничном видео, по информации "Страны", Зеленский покажется перед украинцами на Банковой, в Мариинском парке, на Михайловской площади и у главной елки возле Софиевского собора.

В прошлом году ролик с главой государства записывали на ВДНХ, где снимали сериал "Слуга народа".

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Автор: Ольга Робейко