В России "ищут новую форму империи", считает он.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что в течение ближайших 10-13 лет возможны неоднократные новые столкновения с Россией.

Как он отметил в интервью YouTube-каналу "Центр", в России "ищут новую форму империи".

"Она найдет (Россия - форму империи - УНИАН) или с Путиным, или с Навальным до 35 года. 32-35 годы - у нас будет минимум еще два-три раунда с Россией. Не такие масштабные, хотя один тоже будет большой. И два маленькие - пограничные инциденты, попытка захватить Харьков, отдельно - Мариуполь. С вероятностью 95% будет", - говорит Арестович.

Советник главы ОПУ также рассматривает возможность смены власти в РФ, что, однако, не приведет к тому, чтобы конфронтация с Украиной прекратилась.

"Конечно, всякое может произойти, может прийти какой-нибудь либерал... Там Путин пал, олигархи выбрали либерала. Тогда будет конкуренция информационная, экономическая, спецслужбистская. И военная тоже, но без прямой войны. Все равно это страшная драка цивилизационная", - считает Арестович.

Ранее Арестович прогнозировал, что активная фаза закончится в середине апреля. Дальше у армии РФ останется два выхода - мирный договор, либо они останавливаются на месте, и начинается партизанская война. Диктовать мирный договор будем мы.

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