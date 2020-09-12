Президент анонсировал подготовку встречи глав государств "нормандской четверки", а также прокомментировал достижения встречи, которая состоялась 11 сентября в Берлине.

После нескольких раундов переговоров на уровне советников лидеров стран – участниц "нормандского формата" будет готовиться встреча на высшем уровне.

Читайте также"Сложные, но рабочие": вице-премьер раскрыл детали вчерашних "нормандских" переговоровОб этом заявил президент Владимир Зеленский, говорится в сообщении на его сайте.

«Продолжаются встречи в "нормандском формате". Если встречаются советники – и я уже знаю результат – значит, будет планироваться встреча лидеров "нормандского формата"», – сказал глава государства.

По словам Зеленского, делегации стран "нормандской четверки" на переговорах 11 сентября не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча на уровне советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

"Самое главное решение, которое сегодня есть-это соблюдение и продление режима тишины. Доволен ли я на 100%? Нет. Была ли боевая потеря? Да. Но если мы идем к исполнению Минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей страны, первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это значит, что наши ребята не будут гибнуть», – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что такого длительного режима прекращения огня на Донбассе не было за все годы войны.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак акцентировал внимание на том, что украинская делегация вернулась с переговоров в Берлине с главным результатом – была одержана поддержка режима прекращения огня со стороны всех участников "нормандского формата".

Он напомнил, что решение о прекращении огня было принято в рамках Минского процесса, а сейчас это решение получило поддержку от представителей стран "нормандской четверки".

Кроме этого, Ермак отметил, что на встрече 11 сентября впервые за последние годы присутствовали представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе – специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

«Это означает, что взаимодействие и скоординированная работа двух форматов (минского и нормандского переговорных форматов. – ред.) вышла на более высокий уровень. И мы ожидаем от этого конкретных результатов уже на ближайшей неделе – 15 сентября, когда состоится видеоконференция ТКГ», – сообщил он.

Среди прочего Ермак также сообщил, что была достигнута договоренность, что до конца этого месяца представители Международного комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ к украинским гражданам на неподконтрольных территориях.

«Мы ожидаем, что это очень ускорит процесс возвращения наших граждан. Вы знаете, что мы имеем такое задание от президента, и это наш приоритет», – отметил Ермак.

Он отметил, что уже с понедельника команды советников начнут работать над подготовкой следующей встречи, которая должна состояться в течение нескольких недель.

Встреча в нормандском формате:

26 августа Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

Ожидалось, что от Украины во встрече примет участие Ермак, от Германии – помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции – советник президента Эммануэль Бон, от РФ – заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Козака во встрече помощников глав государств "нормандского формата" 11 сентября в Берлине.

11 сентября свстреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялась. На ней Украину представлял Андрей Ермак и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Автор: Ирина Погорелая