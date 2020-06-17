У Зеленского рассказали, когда ожидают новой встречи лидеров стран "нормандского формата"

Ермак подчеркнул, что в первую очередь необходимо выполнить все то, о чем лидеры «нормандской четверки» договорились на саммите в Париже.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что встреча лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ) состоится в ближайшие месяцы.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

Ермак подчеркнул, что в первую очередь необходимо выполнить все то, о чем лидеры «нормандской четверки» договорились в Париже.

«Считаю, Украина сделала все для того, чтобы – при наличии политической воли другой стороны – это было выполнено в короткий промежуток времени. Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров «нормандского формата», - отметил он.

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По словам руководителя Офиса президента, народ Украины больше всего хочет мира. «Мира в интересах Украины и на условиях Украины. Мы говорим только о таком мире. Прекращение войны, возвращение наших территорий, возвращение наших людей. Я сторонник того, что нам это удастся», - подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН, 2 июня министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что проведение встречи лидеров стран «нормандского формата» зависит от развития дальнейшей ситуации с пандемией COVID-19.

Предыдущий саммит лидеров стран «нормандского формата» состоялся в Париже в декабре прошлого года.

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