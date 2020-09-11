Сегодня в Берлине встречались политические советники лидеров стран "нормандского формата".

На сегодняшних переговорах политических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине состоялся обмен мнениями, но прорыва не произошло.

Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи, пишет ТАСС.

"К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений", - заявил представитель Кремля.

Он утверждает, что стороны не обсуждали проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки". По словам Козака, участники переговоров договорились поддержать режим тишины на Донбассе. Спорные вопросы намерены согласовать до конца сентября.

"Договорились о том, что на уровне наших помощников, заместителей продолжится диалог по всем этим вопросам, попытаемся до конца сентября выработать согласованные решения", - сказал Козак.

Дата проведения новой встречи политсоветников "нормандской четверки" пока неизвестна.

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата":

26 августа глава ОПУ Андрей Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

Сегодня Ермак в составе украинской делегации прибыл в Берлин для переговоров делегаций стран - участниц "нормандского формата" на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован