Глава МИД выразил уверенность, что этот визит может многое изменить в плане вывода двусторонних отношений между странами на новый уровень в сфере безопасности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о ходе подготовки визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

Глава МИД выразил уверенность, что этот визит может многое изменить в плане вывода двусторонних отношений между странами на новый уровень в сфере безопасности.

"Вы знаете, что по состоянию на сегодня США являются основным союзником, партнером Украины в вопросе безопасности, в вопросе укрепления нашей обороны. Нам всегда есть, о чем поговорить", - сказал он.

Также Кулеба сообщил, что 17 июня он разговаривал с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. В ходе переговоров они обсудили подготовку визита президента США.

Министр заявил, что главной темой визита Зеленского в Вашингтон станет привлечение США к процессу мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Меня очень радует, что американская сторона хочет видеть не церемониальный визит, а визит, который принесет конкретные результаты. Это полностью совпадает с нашим видением - и мы уже работаем над его организацией", - отметил он.

Встреча Зеленского и Байдена

7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена.

Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи Байденом в конце июля.

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Автор: Олег Давыгора