Вслед за другими странами в Альянсе также приняли решение увезти сотрудников своего офиса из Киева.

НАТО временно закрывает свой офис в Киеве и переводит сотрудников в Брюссель и Львов.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу НАТО норвежский канал VG.

"НАТО и государства-члены очень внимательно следят и оценивают ситуацию и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является высоким приоритетом, поэтому сотрудники теперь переехали во Львов и Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют", - сообщили в НАТО в ответ на запрос канала.

Эвакуация дипломатов из Украины

На фоне угрозы российского вторжения в Украину ряд стран приняли решение эвакуировать или переместить своих сотрудников из Киева. В частности, Канада и Австралия эвакуировали посольства из Киева. А Германия перенесла консульство из Днепра во Львов и сократила штат.

США эвакуируют из Украины дипломатов и останавливают консульские услуги.

Министр иностранных дел Израиля договорился с украинскими коллегами о том, что в случае начала вторжения израильское посольство будет перенесено во Львов. Министерство иностранных дел Японии объявило об эвакуации почти всех сотрудников посольства в Украине.

Семьи сотрудников латвийского посольства покинули Украину.

А французский посол в Украине призвал всех граждан Франции, которые остаются в стране, запастись едой, питьевой водой и теплой одеждой.