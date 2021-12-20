Данилов отметил, что страна сейчас нуждается в оборонительном оружии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в 1994 году Украину обманули, когда забирали ядерное оружие. По его словам, сейчас страна должна получить за это компенсацию.

В интервью "Апострофу" Данилов отметил, что изъятые у Украины в 1994 году ядерные боеголовки оказались в Российской Федерации. По словам секретаря СНБО, сейчас Россия шантажирует весь мир этим ядерным оружием, тогда как Украина даже не получила компенсации.

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Данилов отметил, что страна сейчас нуждается в оборонительном оружии.

"В 94-м году, когда нас, извините, обманули, когда ядерные боеголовки забрали, Российская Федерация забрала к себе эти боеголовки с ядерными компонентами, и сегодня шантажирует весь мир. Мы должны получить за это компенсацию. Я уже не говорю, что никакой денежной компенсации адекватной не было, и мы сегодня нуждаемся в помощи в виде оружия защиты. Будет ли она предоставлена или нет, будем смотреть, как это будет происходить", – сказал Данилов.

Напомним, ранее Данилов вместе с министром обороны Алексеем Резниковым в минувшие выходные посетил компанию, которая разрабатывает оружие для противодействия Украины российской агрессии.

Справка УНИАН. По состоянию на 1991 год Украина имела третий по величине ядерный арсенал мира. Украина потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года. Это второй случай в истории после ЮАР, которая отказалась от ядерного оружия из-за значительных социальных изменений связанных с демонтажем системы Апартеида.

Ситуация на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

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Автор: Виктория Гордиенко