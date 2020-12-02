Лубинец отметил, что премьер-министр должен как можно быстрее доложить о ситуации и разъяснить, чего украинцам следует ждать на новогодние праздники.

Нардеп от парламентской группы "Партия "За будущее", председатель комитета ВР по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец прокомментировал планы правительства ввести в Украине локдаун и отсутствие до сих пор четких дат его введения.

Соответствующее видео народный избранник опубликовал на своей странице в Facebook.

Председатель комитета Рады по вопросам прав человека напомнил, что глава МВД Арсен Аваков выступает за немедленный локдаун, министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что он не нужен, премьер Денис Шмигаль предлагает его ввести, но только на Рождество и Новый год.

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Лубинец отметил, что премьер-министр должен как можно быстрее доложить о ситуации и разъяснить, "чего украинцам следует ждать на новогодние праздники, поскольку люди не знают, к чему готовиться в условиях эпидемии". Это он предлагает сделать в пятницу на Часе вопросов к правительству.

Глава правительства должен ответить на ряд вопросов: что будет происходить с железнодорожным сообщением и общественным транспортом, школами и детсадами, ТРЦ и кафе, в каких условиях граждане будут встречать новогодние праздники.

"Люди от нас ждут результата! И если вы не можете этого сделать, то идите наконец в отставку, господин премьер-министр вместе со своим министром здравоохранения", - подытожил нардеп.

Планы ввести локдаун в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме выполняющих социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров. Карантин выходного дня действовал до 30 ноября.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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Автор: УНИАН