Народный депутат Ирина Геращенко ("Евросолидарность") сыронизировала со своей коллеги по парламенту Ирины Верещук ("Слуга народа") из-за ее недавних съемок в ролике с "полетом" над центром Киева.
Это произошло в прямом эфире программы "Право на владу", передает ТСН.
В частности, Геращенко запросила у будущей кандидата в мэры Киева:
"Без зонта сегодня?"
На это Верещук ответила:
"Это остроумно, вы считаете?"
Далее Геращенко добавила:
"Я считаю, что да. Это же ваш ролик".
В своем дальнейшем выступлении Верещук обратилась к Геращенко, напомнив о деятельности прошлой власти.
"Госпожа Ирина, мне зонтик действительно помог увидеть "Ленинскую кузницу", Подольско-Воскресенский мост. Ванты, которые покрасили на "Ленинской кузнице" в 2017 году за большие миллионы, сотни миллионов гривень, которые потом куда-то исчезли. А потом это хищение. А потом крупные магазины "Рошен", которые, как грибы после дождя, выросли в Киеве при таком плодотворном сотрудничестве господина Порошенко и господина Кличко", - сказала нардеп.
Скандальное видео с Верещук: что известно
- Ранее кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирину Верещук заметили на съемках необычного видеоролика: ее подняли в воздух над пешеходным мостом до Владимирской горки. На нем можно видеть, что Верещук поднимают в воздух с помощью специального механизма. Кандидат одета в желтый плащ, в руках у нее зеленый зонтик. Предполагается, что в ролике Верещук предстанет в образе Мэри Поппинс - летающей няни-волшебницы, сказочного персонажа детской писательницы Памелы Трэверс.
- Впоследствии Верещук прокомментировала свое участие в съемках видео.
- По данным СМИ, вместо Верещук для предвыборного ролика с зонтиком в небо отправили дублершу.
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