Верещук напомнили недавнее видео, в котором она "летает" над центром столицы.

Народный депутат Ирина Геращенко ("Евросолидарность") сыронизировала со своей коллеги по парламенту Ирины Верещук ("Слуга народа") из-за ее недавних съемок в ролике с "полетом" над центром Киева.

Это произошло в прямом эфире программы "Право на владу", передает ТСН.

В частности, Геращенко запросила у будущей кандидата в мэры Киева:

"Без зонта сегодня?"

На это Верещук ответила:

"Это остроумно, вы считаете?"

Далее Геращенко добавила:

"Я считаю, что да. Это же ваш ролик".

В своем дальнейшем выступлении Верещук обратилась к Геращенко, напомнив о деятельности прошлой власти.

"Госпожа Ирина, мне зонтик действительно помог увидеть "Ленинскую кузницу", Подольско-Воскресенский мост. Ванты, которые покрасили на "Ленинской кузнице" в 2017 году за большие миллионы, сотни миллионов гривень, которые потом куда-то исчезли. А потом это хищение. А потом крупные магазины "Рошен", которые, как грибы после дождя, выросли в Киеве при таком плодотворном сотрудничестве господина Порошенко и господина Кличко", - сказала нардеп.

Скандальное видео с Верещук: что известно

Ранее кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирину Верещук заметили на съемках необычного видеоролика: ее подняли в воздух над пешеходным мостом до Владимирской горки. На нем можно видеть, что Верещук поднимают в воздух с помощью специального механизма. Кандидат одета в желтый плащ, в руках у нее зеленый зонтик. Предполагается, что в ролике Верещук предстанет в образе Мэри Поппинс - летающей няни-волшебницы, сказочного персонажа детской писательницы Памелы Трэверс.

Впоследствии Верещук прокомментировала свое участие в съемках видео.

По данным СМИ, вместо Верещук для предвыборного ролика с зонтиком в небо отправили дублершу.

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Автор: Юрий Годован