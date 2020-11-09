В САП отметили, что решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 миллионов гривень.

В Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна относительно действий, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте такжеОмелян начал изучать материалы своего уголовного дела

По данным следствия, в декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%.

В то же время один из этих сборов - административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно админсбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.

Как отмечают в САП, в итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн гривен: из ожидаемых 203,5 млн гривен получено 173,1 млн гривен. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Расследование указанных фактов велось с 11 ноября 2019 года.

На сегодняшний день обвинительный акт по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины («Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах») направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

О дате и времени подготовительного заседания будет сообщено дополнительно.

Хронология событий

Владимир Омелян возглавлял Министерство инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2019 годах.

14 августа 2020 года антикоррупционные органы сообщили о завершении расследования возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн.

13 сентября 2018 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение в незаконном обогащении, использовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.

По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до настоящего времени находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 миллиона гривень официального дохода, тогда как расходы его составляли только в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года как минимум 3,45 миллиона гривень.

20 ноября 2018 года Омелян начал изучать материалы своего уголовного дела.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров