Народный депутат от фракции "ЕС" Ахтем Чийгоз обратился в СБУ по поводу сотрудничества украинской компании UBC group с оккупантами в Крыму. Депутат также призвал Верховную Раду к реагированию на преступную деятельность заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина, фактически руководящего оккупационной политикой России в Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Чийгоза в Facebook.

"Сегодня в Верховной Раде затронул вопрос реагирования на преступную деятельность заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина, который фактически руководит оккупационной политикой России в Крыму, а также на продолжение сотрудничества некоторых представителей "украинского бизнеса" с российскими оккупантами", - написал депутат.

Чийгоз также сообщил о беспрецедентном случае с Красноперекопским заводом холодильного оборудования, где украинская фирма UBC group до сих пор выпускает холодильное оборудование и экспортирует его в т.н. "ДНР", "ЛНР" и страны ЕС, а покупателями являются всемирно известные компании.

Для того чтобы обойти санкции ЕС против российских оккупантов, "украинские" дельцы делали фиктивные документы о том, что товар изготовлен якобы в Белгородской области.

Представитель "ЕС" официально обратился в Службу безопасности Украины по этому поводу.

Автор: Иван Бойко