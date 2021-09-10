Европейский Союз предоставил Украине 48 автомобилей и многое другое в рамках программы "Право-Полиция".

Национальная полиция Украины получила от Евросоюза 18 патрульных автомобилей и 40 автомобилей для подразделений обеспечения публичной безопасности и порядка. Кроме того, были переданы костюмы взрывотехников, дефибрилляторы и техника, общая сумма оборудования и машин составляет 3,4 миллиона евро.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии передачи приняли участие глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, министр внутренних дел Денис Монастырский и председатель Нацполиции Игорь Клименко.

По словам Монастырского, переданные автомобили должны использоваться исключительно для обеспечения безопасности и правопорядка граждан.

Читайте такжеВ Украине планируют начать серийное производство 30-мм гранатометных выстрелов ВОГТакже правоохранителям передали 9 дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а еще костюмы взрывотехников и сопутствующее оборудование.

Исполняющий обязанности главы Консультативной миссии ЕС (КМЕС) в Украине Фредрик Веслау сообщил, что Европейский Союз предоставил соответствующее оборудование и автомобили на общую сумму 3,4 млн евро в рамках программы "Право-Полиция".

Сертификат на оборудование посол ЕС передал главе Национальной полиции.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Украина в этом году получит от США еще один патрульный катер типа Island.

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Автор: Леся Лещенко