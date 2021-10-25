Завтра, 26 октября, в 11:30 под стенами Офиса генпрокурора Национальный Корпус проведет акцию с требованием дать ход открытым уголовным производством против городского головы г. Кременная Луганской области Владимира Струка.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Национального корпуса".

Как сообщают в Нацкорпусе, против Струка уже возбуждены два уголовных производства № 22014130000000074 от 07.06.2014 по ч. 2 ст. 110 УК Украины и № 22019000000000179 от 14.06.2019 по ч. 1 ст. 109 УК Украины по подозрению в совершении финансовых действий, совершенных с целью повалу констутиційного строя и посягательстве и территориальную целостность государства.

В частности, его обвиняют в том, что весной 2014 г. Струк призвал к свержению конституционного строя в Украине и организовывал псевдореферендум в Луганске. Кроме того, заявляют в Нацкорпусі, он финансировал т. н. "отряд самообороны" – костяк бандформирования террориста Мозгового и вооруженных афганцев, организовывал полевые кухни с надписью "Для молодой республики", преследовал проукраинских журналистов. По словам представителей Нацкорпуса, несмотря на открытые уголовные производства, при молчаливом согласии правоохранителей в 2020 году Струк был избран городским головой Кременной.

"Поэтому мы требуем от генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой выполнить свои должностные обязанности и принять меры для вручения Владимиру Струку подозрения по вышеуказанным статьям, а также для завершения досудебного расследования и последующей передачи материалов в суд в порядке, установленном действующим законодательством. Предатель и коллаборант Струк должен ответить за свою антигосударственную деятельность и сидеть в тюрьме, а не занимать должность городского головы", - отметили в партии.

Автор: Григорий Бондарь