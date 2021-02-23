По данным журналистов, только на охрану президентской семьи в год тратятся десятки миллионов гривень.

Обеспечение деятельности президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году по минимальным подсчетам стоило налогоплательщикам 30,8 миллиона гривень.

Об этом сообщают журналисты Bihus.Info.

"Самая большая статья расходов на президента - это оплата перелетов. Речь идет и о внутренних, и о зарубежных визитах. В 2020-м Зеленский "налетал" на более чем 22 миллиона гривень. Например, перелет президентского борта по маршруту Киев – Цюрих –Тель-Авив – Киев в январе 2020-го стоил 2,5 миллиона гривень", - говорится в расследовании.

По данным журналистов, плюс к этому на горючее, оплату суточных и проживание работников в командировках с президентом Автобаза Госуправления потратила еще 4,8 миллиона гривень.

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На ремонт госдачи в Конча-Заспе был потрачен один миллион гривень. А само содержание дома, где сейчас живет Зеленский, в прошлом году обошлось в 3,4 миллиона гривень.

Пребывание Зеленского в резиденции "Синегора", где он встретил Новый год, обошлось налогоплательщикам в 391 тысячу гривень:

прием Зеленского в резиденции - 100 тысяч гривень;

перелет из Киева в Карпаты – 138 тысяч гривень;

оплата командировки для 15 сотрудников президентской автобазы - 153 тысячи гривень.

Также в 2020 году Зеленский две недели лечился от коронавируса в "Феофании", что обошлось украинцам в 109 тысяч гривень.

Издание отмечает, что подсчет средств не учитывает бюджетных расходов Управления госохраны на защиту президента и его семьи. Эту сумму невозможно подсчитать, потому что информация об охране засекречена.

В то же время Bihus.Info напоминает, что общий бюджет УГО - 1,5 миллиарда гривень в год, поэтому можно предположить, что на охрану президентской семьи тратят десятки миллионов гривен в год.

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Автор: УНИАН