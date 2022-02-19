Отмечается, что лидер Франции и его партнеры выражают "настоящее беспокойство" по поводу дальнейшей эскалации на украинской границе и советуют "готовиться к открытому кризису".

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонные переговоры с лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на фоне обострение на Донбассе.

Как сообщает радиостанция RFI, 19 февраля Макрон поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, а 20 февраля – с Путиным.

"Наша задача - избежать наихудшего сценария. Считаем, что еще можно убедить президента Путина не нападать на Украину", – заявили в администрации Макрона.

По данным телеканала BFMTV, лидер Франции и его партнеры выражают "настоящее беспокойство" по поводу дальнейшей эскалации на украинской границе и советуют "готовиться к открытому кризису", пишет Суспільне.

В последний раз Макрон говорил по телефону с президентами Украины и России 12 февраля. В частности, тогда французский лидер заявил Путину о несовместимости диалога с обострением на украинской границе.

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