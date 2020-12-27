Кравчук прокомментировал слова президента Украины.

Заявление президента Владимира Зеленского о вероятном нападении России на Украину и возможность массовой мобилизации украинцев является нормальной реакцией патриота на угрозу для родной земли.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24"рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

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"Любой ответ связан с вопросом, который ставит журналист. Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина. Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю и защищать пошли бы все. И вопрос был "абы", и ответ был в том же ракурсе", - отметил первый президент Украины.

По его словам, "президент не мог ответить иначе".

"И когда мы сейчас с вами начнем делать попытку перевести это в чисто практическую плоскость, как я слышу, говорят некоторые наши, в частности, чиновники – то до этого еще очень далеко. Когда я был уже не президентом, меня также спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали. Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто стал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", - подчеркнул Кравчук.

Что сказал Зеленский о вероятности широкомасштабной агрессии РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет даже представлять себе полномасштабную войну с Россией, но в случае ее начала страну будут защищать все.

"Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – сказал президент.

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Автор: Андрей Василюк