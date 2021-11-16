Эксперт отметил, что" живые деньги " людям не будут выдавать.

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что идея президента Украины Владимира Зеленского о выплате 1 тыс. грн вакцинированным от коронавируса может быть подготовкой к процедуре голосования через приложение "Дия".

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

"Эта идея вызвана полным провалом кампании вакцинации, ведь у нас самый низкий процент вакцинированных со всей Европы", - сказал Голобуцкий.

В то же время политолог подозревает, что эта идея, которая началась "на хайпе", "хайпом" и закончится: "У нашей власти есть такая особенность, что они могут хайпонуть очень неплохо, а потом начнут разбор и увидят, что не все так гладко. Во-вторых, есть ограничения по бюджету на три миллиона человек. При том, что нам нужно охватить вакцинацией 75% людей, то есть три миллиона - это маловато. А дальше идут детали. В частности, привязка к смартфону, а смартфона – к приложению "Дия".

Кроме того, отметил эксперт, "живые" деньги же людям не будут выдавать.

"Это будет оплата посещения театра, кино. То есть, большая часть людей разочаруется в этой программе. И это снова ставит под сомнение адекватность действий власти: вы сначала обдумайте, проанализируйте все варианты, все возможности, а потом заявляйте. А получается наоборот: сначала заявили, а потом будут объяснения, кого это будет касаться, и кто что получит", - сказал он.

Также Голобуцкий не исключает, что на самом деле вся эта затея является подготовкой к попыткам ввести голосование на выборах через Интернет.

"Они хотят распространить "Дию", чтобы до следующих выборов у большинства людей была эта программа, и чтобы через нее проводить электронное голосование. Хотя я не представляю, как это возможно, ведь мы, мягко говоря, не Эстония. И то Эстония - это единственный пример в Европе среди нормальных государств, где голосуют через Интернет. Если они все это делают с прицелом на выборы, то это, очевидно, провальная идея: у нас не доверяют результатам выборов, несмотря на присутствие тысяч наблюдателей, не говоря уже об электронном голосовании, к которому будет еще большее недоверие", - подчеркнул политолог.

"Тысяча Зеленского": что известно

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т. п. или купить билеты для путешествий внутри страны.

По словам президента, программа поддержки стартует 19 декабря, до конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же – в начале 2022 года.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить 1 тыс. грн.

Сегодня, 16 ноября, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что техническая сторона этого процесса еще разрабатывается. По его словам, это не будут "живые" деньги, а какой-то сертификат или депозит, или ваучер, или что-то подобное.

Автор: Дмитрий Хилюк