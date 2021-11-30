Источники телеканала считают новое дело многообещающим.

Нидерланды готовят новую судебную процедуру против России за сбитие пассажирского лайнера над Донбассом рейса MH17.

Об этом сообщает RTL News.

Источники телеканала считают новое дело многообещающим. Нидерланды хотят доказать, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию, в которой отмечается ответственность стран по обеспечению безопасности гражданской авиации.

Одна из статей конвенции указывает, что "каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов" и "что жизнь людей на борту" не должна подвергаться опасности.

Читайте также"Побежали впереди НАТО": Лукашенко обвинил Украину в "маневрах и провокациях на границеЕсли Международная организация гражданской авиации ICAO докажет виновность России, это усилит давление на Москву или станет основанием для другого процесса.

Такой шаг нового Кабинета министров страны, который еще находится в процессе формирования, может быть предпринят совместно с Австралией.

Сбитие рейса MH-17 боевика над Донбассом

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

7 сентября 2019 года Украина передала России Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".

Прокуратура Нидерландов направила запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы с целью экстрадиции.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха из ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.

2 декабря прокуратура Нидерландов заявила, что Россия намеренно проигнорировала запрос об экстрадиции и разрешила Цемаху покинуть территорию России.

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Автор: Яна Ставская