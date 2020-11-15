По мнению советника украинской делегации в ТКГ, подобные слухи распространяются, чтобы посеять панику в Украине.

Вопрос введения так называемых российских «миротворцев» на Донбасс по примеру Нагорного Карабаха не обсуждается.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

По его словам, такой вариант не рассматривается "даже в качестве шутки", а подобные слухи распространяются, чтобы посеять панику в Украине.

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"Это информационное сопровождение, россияне вбрасывают разные версии, чтобы посеять панику среди народа Украины, который, скажем так, не совсем умеет противостоять информационной агрессии и очень быстро реагирует на любую "зраду". Эта "зрада" делается специально, чтобы оказывать давление на население. И чтобы оппозиция давила на членов делегации и на президента Украины", - заявил Арестович.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

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Автор: Денис Прядко