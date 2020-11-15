Слухами о российских "миротворцах" хотят распространить "зраду" в Украине / фото REUTERS

Вопрос введения так называемых российских «миротворцев» на Донбасс по примеру Нагорного Карабаха не обсуждается.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

По его словам, такой вариант не рассматривается "даже в качестве шутки", а подобные слухи распространяются, чтобы посеять панику в Украине.

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"Это информационное сопровождение, россияне вбрасывают разные версии, чтобы посеять панику среди народа Украины, который, скажем так, не совсем умеет противостоять информационной агрессии и очень быстро реагирует на любую "зраду". Эта "зрада" делается специально, чтобы оказывать давление на население. И чтобы оппозиция давила на членов делегации и на президента Украины", - заявил Арестович.

Украинский план действий по Донбассу

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Автор: Денис Прядко