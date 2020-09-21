Единственный выход из сложной ситуации в переговорах с Россией - это привлечение третьей стороны, считает Резников.

Когда россияне согласились на "Минские соглашения", они себя поставили в "определенную ловушку".

Об этом заявил в эфире канала "Украина 24 "вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Когда россияне согласились на эту политико-дипломатическую договоренность, которую мы называем Минские соглашения, поскольку это не является международным договором, они себя в том числе поставили в определенную ловушку, потому что они согласились на то, что выборы в ОРДЛО будут проходить под контролем Бюро демократических институтов прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ).

Соответственно, они работают только с Копенгагенским стандартом, который четко предусматривает, что не могут быть свободные независимые выборы на территории, если она не контролируется правительством. Потому что правительство обязано дать гарантии безопасности работникам мониторинговой миссии, которая приезжает", — сказал он.

Единственный выход из сложной ситуации в переговорах с Россией — это привлечение третьей стороны, считает Резников.

"Если правительство не дает гарантий, что они могут свободно и спокойно передвигаться по территории, они не приезжают, соответственно, не делают мониторинг, не будет заключения БДИПЧ ОБСЕ о том, что выборы состоялись в соответствии с украинскими законами, Конституцией и по Копенгагенскому стандарту. Это означает, что им никуда не деться, пока для того, чтобы начались выборы, не отдадут контроль над границей правительству Украины. Единственное, что может быть здесь как компромиссное решение, на которое можно выйти путем дипломатического общения – это привлечение третьей стороны, о чем уже идет дискуссия, то есть возвращение к теме миротворцев", — сказал он.

Почему "минские соглашения" трудно выполнить

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук убежден, что Минские соглашения не удастся выполнить из-за разных позиций Украины и России.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Украина "по-своему трактует" Минские соглашения и "избирательно подходит к взятым на себя обязательствам".

16 сентября после очередного заседания ТКГ Кравчук отметил, что Украина последовательно выполняет договоренности, достигнутые на саммите в Париже в декабре 2019 года.

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Автор: Андрей Василюк