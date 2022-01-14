17 января Анналена Бербок приедет в Киев по просьбе главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, а оттуда совершит визит в Москву.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 17 января прибудет с визитом в Киев по приглашению главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя украинского МИД Олега Николенко.

Во время визита Бербок в Киев основными темами встреч станут укрепление двустороннего сотрудничества, противодействие энергетическим угрозам, поддержка Украины на фоне агрессивных действий РФ, активизация мирного урегулирования конфликта и восстановление работы "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

В то же время, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг сообщила, что 18 января Бербок прибудет с визитом в Москву, где проведет переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По словам Захаровой, министры впервые встретятся лично и обсудят предложения РФ по вопросам безопасности, которые включают требование к Организации Североатлантического договора (НАТО) не расширяться и не принимать в свой состав Украину.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявили о консолидированной поддержке Украины в условиях неправомерных ультиматумов со стороны Российской Федерации.

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии Российской Федерации.

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у границ Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.