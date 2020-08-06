Депутатов собирают в Раду в конце августа - ОП

На заседании хотят рассмотреть "важный законопроект".

В конце августа пройдет внеочередное заседание Рады для рассмотрения изменений в государственный бюджет.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента на брифинге 6 августа Юлия Ковалив, передает РБК-Украина.

Парламентарии должны будут поддержать изменения, чтобы уже с 1 сентября гражданам выплатили повышенные минимальные зарплаты до 5000 гривень.

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«Это один важный законопроект, который сегодня должен внести президент. И мы ожидаем, что парламент до конца августа, видимо, на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения этого закона ... Будет созвана, ожидаем в конце августа», - сказала она.

Ковалив заявила, что источник для финансирования повышения зарплат есть: экономия на обслуживании государственного долга.

Задачу повысить уровень «минималки» Кабмину поставил в июле президент Владимир Зеленский. При этом в ЕБА опасаются, что повышение уровня зарплат спровоцирует переход бизнеса «в тень».

Согласно графику, утвержденному правительством, повышение зарплат будет проходить в три этапа: с 1 сентября ее увеличат до 5000 гривень, с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривень, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысячи гривень.

С начала этого года зарплата в Украине составляет 4723 гривны или 28,31 гривны в час.

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