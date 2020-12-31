Шевченковский райсуд Киева теперь может рассмотреть ходатайство об избрании Микитасю меры пресечения.

Сотрудники следственного управления Главного управления Национальной полиции в г. Киеве осуществили принудительный привод бывшего народного депутата, экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася на судебное заседание по избранию ему меры пресечения по делу о заказе похищения юриста и вымогательстве.

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Как передает корреспондент УНИАН, теперь Шевченковский райсуд Киева может рассмотреть ходатайство об избрании Микитасю меры пресечения.

Соответствующее решение по этому ходатайству должен принять следственный судья Анна Абасова.

Что известно о деле

29 декабря в Нацполиции заявили, что Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

По данным следствия, 8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла услуги подозреваемому. Через несколько часов полицейские задержали исполнителей, а в дальнейшем установили и непосредственного заказчика преступления.

Исполнители обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов. Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику. На следующий день задержали и двух организаторов.

30 декабря Шевченковский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Максиму Микитасю меры пресечения по этому делу.

31 декабря суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения, однако Микитась не явился на судебное заседание, поэтому прокуроры заявили ходатайство о применении к подозреваемому принудительного привода.

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Автор: Антонина Доломанжи