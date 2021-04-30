В Министерстве иностранных дел Израиля выразили обеспокоенность этим маршем в центре Киева.

В Министерстве иностранных дел Израиля осудили проведение марша по случаю годовщины создания дивизии СС "Галичина", которое состоялось 28 апреля в Киеве.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят в Twitter.

В Министерстве иностранных дел Израиля выразили обеспокоенность этим маршем в центре Киева. Так также отметили, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом - это не лишь собственные дела каждой страны, но и часть коллективной ответственности всего человечества.

"Мы осуждаем продолжающееся прославление нацистских пособников и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и предотвратит их повторение", - сказано в сообщении.

Марш в честь "Галичины" в Киеве

Вечером 28 апреля на Арсенальной площади в Киеве начался Марш вышиванок, приуроченный к 76-й годовщине создания первой украинской дивизии «Галичина».

В мероприятии приняли участие около 100 человек, они устроили шествие через центр города. Активисты несли символику дивизии и современных украинских подразделений.

Еще до начала шествия один из присутствующих начал выкрикивать лозунги против марша (в частности - "эсэсовская сволочь"), однако полиция отвела его с места происшествия, чтобы избежать конфликтов.

Акция завершилась мирно, участники провели митинг на Майдане независимости и разошлись.

Дивизия СС "Галичина" - история

Украинская дивизия СС "Галичина" была создана в годы Второй мировой войны - 28 апреля 1943 года, под патронатом гитлеровской Германии. Основу дивизии составили добровольцы.

Дивизия вошла в состав «Waffen-SS» вместе с другими национальными формированиями, но для нее было сделано исключение и «Галичина», единственная из всех разнонациональных дивизий СС, получила опеку католических, а затем и православных священников.

28 июня 1944 г. по приказу командующего группой «Северная Украина» генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя дивизию ввели в состав 13-го корпуса 4-й танковой армии, которая держала оборону 160-км участка фронта возле м. Бродов. Дивизия «Галичина» заняла вторую (запасную) линию обороны фронта длиной 36 км.

В ходе боевых действий дивизия попала в окружение и потеряла более 70% личного состава. В сентябре 1944 года была фактически переформирована заново. Использовалась в антипартизанских операциях в Словакии и Югославии, в конце войны вела бои в Австрии.

Оценка деятельности дивизии очень противоречива - критики приписывают ей преступления против польского и еврейского гражданского населения. По утверждению сторонников дивизии, Нюрнбергский процесс, рассматривавший военные преступления нацистов, не нашел доказательств совершения ею военных преступлений.

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Автор: Олег Давыгора