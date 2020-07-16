Мэра Винницы обвинили в "дерибане" коммунальной земли

Речь идет о коммунальном участке площадью 0,1846 га с целевым назначением "для строительства и обслуживания зданий торговли".

Мэр Винницы Сергей Моргунов попал в очередной коррупционный скандал, связанный с продажей земли своей родной сестре Оксане Моргуновой.

Как сообщает интернет-ресурс «Винница коррупционная», речь идет о коммунальном участке площадью 0,1846 га с целевым назначением "для строительства и обслуживания зданий торговли"

Проект решения исполкома Винницкого горсовета предусматривал продажу земельного участка частной компании «Эконика-М» (код ЕГРПОУ 38328688). Владелицей компании на момент передачи была сестра ныне действующего мэра Оксана Моргунова, а документ подписал лично Сергей Моргунов, который на тот момент занимал пост секретаря Винницкого городского совета.

Решением Винницкого горисполкома №856 от 23.04.2015 Сергей Моргунов открыл своей родной сестре путь к покупке 0,1846 га коммунальной земли по фасадной части ул. Киевской, 108а по цене 406 044 грн (без НДС). К тому же, винницкие активисты заявляют, что стоимость продажи земельного участка была занижена в 8-10 раз независимым оценщиком объекта соглашения ООО «Винекс». А сама эта компания вскоре получила коммунальный офис по той же схеме занижения цены.

В 2018 году ЧП «Эконика-М» перешло в собственность жены винницкого градоначальника Натальи Моргуновой, а в 2019-м было перепродано еще раз брату депутата Винницкого горсовета Петра Бабия, Ивану. Сейчас на проданном участке строится торговый центр.

«Я лично передам Президенту Украины Владимиру Зеленскому весь пакет документов по случаям возможной коррупции среди высшего руководства Винницкого городского совета и руководителей коммунальных предприятий города», – отреагировал на новость в социальной сети Facebook народный депутат Украины по винницкому мажоритарному округу №11 Максим Пашковский.

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