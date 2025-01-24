Сегодня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для городского головы Ирпеня Александра Маркушина в виде 60 дней ареста с возможностью выйти под залог в 40 млн грн. Решение приняла судья Светлана Гречаная. Мэр называет это дело политическим заказом, поскольку основными свидетелями и заявителями по нему являются его политические оппоненты - бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк и депутат Александр Пащинский. При содействии городского головы были открыты десятки уголовных дел в отношении деятельности Карплюка и его предприятий во времена пребывания на посту мэра и Маркушин неоднократно публично заявлял о выявленных фактах подделки документов.

Дело против Маркушина открыло Государственное бюро расследований. Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы в августе 2022 года во время военного положения по личным мотивам для посещения семьи в Италии. При том, что Маркушин является отцом-одиночкой и имеет право выезжать за границу даже без регистрации в системе "Шлях".

Суд не учел ни одной положительной характеристики, включая многочисленные награды, среди которых медаль "За добросовестную службу" (2021), орден "За мужество" III ст. (24 марта 2022), награда СНБО "Защитник Украины" (2022), медаль от ГУР "За содействие военной разведке Украины" II степени (2022); медаль "За особую службу III степени" от Командующего Сухопутных войск ВСУ.

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Напомним, 23 января ГБР объявило подозрение мэру Ирпеня Александру Маркушину в якобы незаконном пересечении границы. Городской голова назвал это "заказным делом" и заявил, что таким образом бизнесмен Владимир Карплюк хочет отстранить его от должности "накануне критически важной сессии", на которой депутаты должны рассмотреть вопрос отмены аренды земли под незаконными зданиями, к которым имеет отношение Карплюк.