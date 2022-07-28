В МИД советуют турецким фанатам быть на стороне победителей, на стороне Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандирование турецкими футбольными фанатами в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом написал в Facebook представитель ведомства Олег Николенко.

"В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента России Владимира Путина, а болельщики киевского "Динамо" - ВСУ", - отметил спикер.

"ВСУ победили Владимира Путина на турецком поле со счетом 2:1. Надавали тумаков в Турции, предоставляют и в Украине. Советуем турецким фанатам быть на стороне победителей", - подчеркнул Николенко.

Как ранее сообщал УНИАН, 27 июля в Стамбуле был сыгран ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, в котором футболисты "Динамо" (Киев) обыграли своих турецких соперников со счетом 2: 1.

После матча главный тренер киевлян Мирча Луческу отказался появляться на итоговой прессконференции, так как турецкие болельщики скандировали лозунги в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина.

В свою очередь поклонники "Фенербахче" призвали УЕФА исключить клуб из еврокубков из-за неподобающего поведения отдельных фанатов.

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