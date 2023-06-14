Зеленский поблагодарил за такое решение.

Парламент Люксембурга утвердил резолюцию, которой признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter поблагодарил за это историческое решение.

"Палата депутатов Люксембурга признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Благодарен Люксембургу за это историческое голосование. Мир никогда не смирится с преступлениями кремлевского режима – ни прошлыми, ни современными", - подчеркнул глава государства.

Резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа депутаты парламента Люксембурга приняли 13 июня.

Голодомор в Украине - реакция мира

По выводам ученых, жертвами Голодомора 1932-1933 годов были от 4 до 10 млн украинцев. 8 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон, которым признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Украинские власти призывают парламенты всех стран признать Голодомор сталинского режима в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

Так в марте голодомор признали геноцидом Исландия и Бельгия, а в мае Франция, Словения и Великобритания.

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