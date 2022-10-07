Диктаторы собираются вместе "сеять хлеб".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину на юбилей трактор "Беларус".

Об этом информирует пропагандистский телеграм-канал Лукашенко "Пул первого".

Лукашенко прилетел к Путину в Санкт-Петербург на саммит. На входе во дворец корреспонденты спросили его, какой подарок он приготовил главарю кремля на день рождения.

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"Трактор... Такой, на котором я работаю - "Беларус". Лучший, ручной сборки...Будем сеять хлеб... Вырастим и в Европу, чтобы не голодали, чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам", - сказал беларуский диктатор.

Лукашенко также добавил, что к трактору идет в комплекте навесная сеялка.

Как известно, 7 октября Путину исполнилось 70 лет.

Роль Беларуси в войне против Украины

4 октября 2022 года Лукашенко официально признал участие Беларуси в войне против Украины.

В тот же день Лукашенко рассказал, объявит ли Беларусь мобилизацию.

Путин даст Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов. В Кремле хотят еще больше заручиться лояльностью Минска, ведь война против Украины создала новые вызовы.

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