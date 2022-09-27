Он также призвал к "строгим ограничениям" количества новоприбывших.

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц обвинил украинских беженцев в том, что они пользуются преимуществами немецкой системы социального обеспечения, ища защиты в стране.

В интервью Bild TV лидер Христианско-демократического союза заявил, что Германия сталкивается с проблемой из-за лиц, бежавших из Украины из-за войны.

Мол, "большое количество" украинских беженцев, которых в стране зарегистрировано 1,1 миллиона, периодически выезжают из страны.

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"То, что мы видим, – это социальный туризм со стороны этих беженцев – в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", – заявил он.

Также Мерц обвинил федеральное правительство в провоцировании "социального напряжения" в Германии своей политикой в отношении беженцев, в частности, он сослался на весеннее решение федерального правительства вывести украинских беженцев из системы искателей убежища и предоставить им право на социальные выплаты.

Более того, по его словам, государство "несправедливо" платит за отопление в домах беженцев, когда многие немцы не могут оплатить свои счета за электроэнергию.

"Это несправедливо, и население право, когда считает это несправедливым", – сказал он.

Мерц не привел источники информации о возможных злоупотреблениях, не приводил и никаких конкретных данных.

Отвечая на вопрос о том, должна ли политика Германии в отношении беженцев быть более жесткой, Мерц сказал, что вся миграционная система правительства является "непоследовательной". Он призвал к "строгим ограничениям" количества новоприбывших.

"Вместе этого федеральное правительство поощряет всех, кто хочет приехать в Германию, приезжать сюда", – сказал он.

Заявление Мерца возмутило как немцев, так и украинцев.

"Что за чертовщина?! Откуда взялась эта чушь о якобы "социальном туризме" украинских военных беженцев? Вы имеете право в любое время посетить свою Родину. Откуда берется этот дешевый популизм?", – прокомментировал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Федеральная Министерка внутренних дел Нэнси Фезер (Социал-демократическая партия Германии, которую также представляет канцлер Олаф Шольц) раскритиковала лидера ХДС из-за его обвинений в адрес "украинских женщин и детей, которые бегут от путинских бомб и танков". Она подчеркнула, что его формулировки "не достойны ни одного демократа".

Зеленые также массово критиковали заявления лидера оппозиции.

"Как на самом деле согласуется с розхваленой солидарностью Союза (политический альянс двух политических партий в Германии: Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Баварии – УНИАН) с Украиной то, что Фридрих Мерц говорит о "социальный туризм" в контексте людей, которые бегут от этой ужасной захватнической войны?", – спросила председатель партии Рикарда Ланг.

После волны возмущения в Германии из-за его высказывания Мерц извинился.

"Было много критики относительно того, что я сказал вчера о беженцах из Украины. Извините за использование слова "социальный туризм". Это было неточное описание проблемы, которая наблюдалась в отдельных случаях. Единственное, на что я обратил внимание, это отсутствие регистрации беженцев. Я далек от того, чтобы критиковать беженцев из Украины, которым выпала тяжелая судьба. Если мой выбор слов будет воспринят как оскорбительный, то я извиняюсь за все формальности", – сказал он.

Беженцы из Украины в Германии

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть Украину из-за полномасштабного наступления России. По данным ООН, по состоянию на 22 сентября, 4,1 миллиона украинцев, бежавших от войны за границу, были зарегистрированы в программах защиты. Больше всего украинцев приняли Польша и Германия (более миллиона каждая).

В начале сентября в связи с большим количеством беженцев из Украины и просителей убежища из других стран, 12 из 16 федеральных земель Германии заблокировали принятие новых беженцев.

С 1 сентября Германия также изменила правила пребывания для украинцев. Чтобы оставаться в стране после завершения безвизовых дней (90 дней в течение 180 дней), украинцы должны оформить временную защиту. Также с началом осени в стране отменяются льготы на проезд для украинцев.

В то же время украинцы в Германии могут получать финансовую помощь до 450 евро в месяц, со следующего года эта сумма будет увеличена на 50 евро.

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