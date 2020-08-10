"Если сложатся соответствующие условия": Кравчук рассмотрит целесообразность поездки на оккупированный Донбасс

Глава украинской делегации в ТКГ не исключает "непосредственных контактов" на оккупированной территории, если сложатся определенные условия для изучения любых вопросов, которые нужны для решения.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявляет, что рассмотрит целесообразность поездки на оккупированный Донбасс, если на оккупированной территории сложатся соответствующие условия.

Об этом он сказал в интервью специальному проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии».

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В частности, сначала Кравчук отметил, что поддерживает инициативу первого премьер-министра Украины (1990-1992 гг.) Витольда Фокина осуществить поездку в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

"Он знает ситуацию там лучше из людей, которых я вообще знаю. И имеет решительность, смелость и готов это сделать. А если там сложатся соответствующие условия, которые нужны мне, Кравчуку Леониду Макаровичу, изучить любые вопросы, которые нужны для решения, я также буду думать над тем, как это сделать, не исключая и непосредственных контактов", - заявил Кравчук.

Отдельно у него спросили, с кем именно на оккупированной части Донбасса он готов садиться за стол переговоров.

"Это гражданское общество, прежде всего. Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне непосредственно с винтовкой в руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях, - я готов их слушать", - отметил Кравчук.

Также у него спросили, какой смысл в таких контактах, если решение о войне или мире принимают не в Донецке, а в Москве.

"Для того, чтобы Москву убедить, надо не только желание Киева, их трудно убеждать. А когда это желание будет людей, которые там живут, и тех, которые находятся за пределами (оккупированных территорий), подчеркиваю, что это миллион семьсот тысяч человек, тогда Москва услышит лучше и также будет идти навстречу людям. Я в это верю", - сказал Кравчук.

Напомним, 30 июля Зеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

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