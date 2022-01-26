По данным разведок, Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал визит его британской коллеги Элизабет Трасс в Москву в ближайшие несколько недель.

Об этом он заявил на брифинге в Госдуме РФ.

Глава российского МИД ответил, что стороны уже согласовали дату: "Не знаю, какая там у нас протокольная договоренность. Встреча будет в течение двух недель".

Никаких упоминаний о поездке в Россию на сайте представительства Трасс пока нет.

Этому предшествовало жесткое заявление Трасс о подготовке санкций против России в случае нападения на Украину. Глава МИД страны не исключила, что санкции могут коснуться и президента РФ Владимира Путина.

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В январе Лондон перебросил в Киев противотанковое вооружение - гранатометы NLAW. Их считают лучшими гранатометами для ведения боя в условиях города. Такие гранатометы не имеют аналогов в России.

По данным разведок, Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных – и уже зимой может решиться на полномасштабное вторжение.

США и ЕС совместно обсуждают инструменты влияния на Кремль, в частности санкции против РФ, остановку запуска "Северного потока-2" и персональные ограничения против российского президента Владимира Путина.

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