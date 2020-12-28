Глава МИД подчеркнул, что европейская интеграция Украины необратима, а отказ от «русского мира» является окончательным.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина никогда не откажется от Крыма и Донбасса, которые оккупированы Российской Федерацией.

Об этом он сказал в интервью немецкому политическому журналу "Internationale Politik", текст которого обнародован Посольством Украины в ФРГ.

"Ни в коем случае мы не будем отступать от двух основных принципов. Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма и Донбасса. И, во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна и часть западного мира, потому что отказ от "русского мира" является окончательным. Все остальное - это вопрос времени и дипломатии", - отметил Кулеба.

При этом, министр уверен, что Россия продолжит пытаться влиять на Украину, независимо от того, покинет ли оккупированные территории.

"Независимо от того, будут оккупированы территории или нет, Россия продолжит попытки влияния на Украину в целом как государство, так же, как на многие другие страны мира. И границы в настоящее время цифровой дезинформации и ведения кибератак не гарантируют больше надежную защиту", - заявил Кулеба .

Также он отметил, что Украина не согласится, чтобы на территориях, которые сейчас оккупированы, проводились какие-либо выборы, которые не соответствуют Конституции Украины.

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"Статус регионов, которые сейчас находятся под временной оккупацией, можно представить только в рамках Украины и в контексте децентрализации Украинского государства, которую мы сейчас успешно проводим. Она предоставляет отдельным регионам право лично принимать решения об использовании бюджета, и для этого выбирать собственных местных представителей. Но никогда мы не допустим, чтобы какой-то регион стоял вне украинской Конституции и правоведения, чтобы они проводили выборы в соответствии с другим избирательным законодательством, чем то, которое действует для всей Украины", - заявил Кулеба.

"Когда я говорю, что реально, что даже после завершения оккупации мы можем получить попытки России оказывать влияние на Украину, это ни в коем случае не означает, что мы могли бы изменить курс для Украины. Потому как я уже сказал, принадлежность Украины к евроатлантическому западу необратима", - добавил он.

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Оккупация Крыма Россией: что нужно знать

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марта 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.

«Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый - наивысший - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Украинский план действий по Донбассу

5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. человек); только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

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Автор: Константин Гончаров