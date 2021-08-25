Павел Богомазов

С 2014 года мы часто слышим слово "обеспокоенность" от представителей других государств и международных организаций относительно оккупации Крыма Российской Федерацией. Однако Украина и украинцы нуждаются в реальных действиях, а не только обеспокоенности. И организованная в этом году Крымская платформа является одним из возможных направлений для осуществления таких реальных действий.

Накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, в Киеве подписана декларация участников Международной Крымской платформы. За многие годы это незаурядное событие и для нашей страны, и для Европы в целом.

Украинскими государственными органами была проведена значительная работа: собрать 47 представителей разных государств и международных организаций, согласовать с ними текст декларации - это многомесячный процесс

Начну с плюсов от подписания этой декларации.

Во-первых, украинскими государственными органами была проведена значительная работа: собрать 47 представителей разных государств и международных организаций, согласовать с ними текст декларации – это многомесячный процесс. Те, кто работают с договорами и согласованиями их редакций и правок, знают, как это непросто.

Во-вторых, часто декларации перегружены общими фразами, однако декларация от 23.08.2021 года имеет четко прописанные цели, важнейшие из которых стоит выделить:

введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации;

защита правового режима морей, основанная на уважении к международному морскому праву (по блокированию Керченского пролива и судоходства в Черном и Азовском морях);

возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов, которые способствовали бы дальнейшему развитию регионов Украины, граничащих с временно оккупированным Крымским полуостровом;

восстановление территориальной целостности Украины, как конечная цель.

В-третьих, и это очень важно, вопрос деоккупации Крыма вернулся в Международное информационное пространство. Международное право, как и другая публичная юриспруденция, тесно связаны с освещением проблемы и ее пребыванием на первых полосах изданий. Если проблема не обсуждается, уменьшаются шансы на ее быстрое решение и ограничивается инструментарий.

Представители различных государств, ЕС, Совета Европы и НАТО вовлечены в процесс деоккупации Крыма, создан офис Крымской платформы

Кроме того, что представители разных государств, Европейского Союза, Совета Европы и НАТО привлечены к процессу деоккупации Крыма, создан Офис Крымской платформы, который должен систематически и настойчиво работать с представителями разных стран и международных организаций, чтобы вопрос Крыма стояла постоянно на повестке дня.

Каких ближайших возможных последствий от подписания вышеназванной декларации можно ожидать?

Прежде всего - новых санкций в отношении Российской Федерации. Далее - большинство международных договоров в любых сферах деятельности в РФ включают в себя тот риск, что Крым признан оккупированным. Россия не может экономически и культурно развивать Крымской полуостров, поскольку там официально не работают иностранные компании и массово не приезжают иностранные туристы. И это также важный фактор влияния.

И еще одно - Министерство юстиции Украины может использовать результаты деятельности Крымской платформы в международных судебных инстанциях, дополнительно формируя мнение судов о действиях России и последствия от оккупации Крыма. И это - дополнительный повод для усиления прессингования РФ в судах.

Впрочем, идеальных договоров и резолюций не существует, договоренности и компромиссы всегда содержат риски и неурегулированные вопросы. Поэтому стоит очертить их тоже.

Во-первых, нам не нужно быть в плену иллюзий, что кто-то будет больше бороться за деоккупацию Крыма, чем сами украинцы. Подписанная участниками Крымской платформы декларация - это провозглашение принципов. Поэтому прямая юридическая ответственность за ее нарушение – отсутствует. Поэтому, если предположить, что если какая-то из стран-участниц саммита в дальнейшем начнет признавать оккупацию Крыма Россией приемлемой, то для нее будут лишь политические последствия и возможные персональные юридические действия от Украины.

Во-вторых, каждая деятельность требует затрат, финансирования. Пока что ни в декларации, ни устно мы не услышали о том, что участниками Крымской платформы будет создан совместный фонд для финансирования целей деятельности.

Готовы ли к финансированию расходов на реализацию целей Крымской платформы все ее участники - вопрос открытый

В-третьих, остается нерешенным и неизвестным для широкой общественности вопрос внутреннего влияния на Российскую Федерацию. То, что Россия не соблюдает договоры и систематически нарушает международное право – факт известный. Нет также иллюзий, что Крым будет добровольно деоккупирован нынешней российской властью. Поэтому действовать нужно не только внешними резолюциями, но и финансированием развития политического движения в самой России по добровольной деоккупации Крыма. А это процесс не быстрый и затратный.

Готовы ли к финансированию расходов на реализацию целей Крымской платформы все ее участники – вопрос открытый. Как известно, участники любых договоров всегда стараются уменьшить свою расходную часть.

Сейчас мы не можем точно знать заранее результаты деятельности Крымской платформы. Но мы точно знаем, что Крым – это Украина. И по Конституции, и по международному праву. За это будем бороться и дальше.

Павел Богомазов, адвокат