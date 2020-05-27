Скандал в ОБСЕ: Россия пыталась "перекричать" представителя от Украины
Представитель России пытался помешать выступлениям украинских представителей во время онлайн-заседания ОБСЕ в Вене по ситуации в аннексированном Крыму.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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«Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности в Черном и Азовском морях», – сообщил в Twitter корреспондент издания Рикард Юзвяк.
Постоянным представителем России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Как сообщал УНИАН, за год президентства Владимиру Зеленскому удалось наладить диалог с Российской Федерацией, но сейчас он превратился в монолог.
"Когда мы обращаемся к РФ в связи с пандемией, чтобы прекратить огонь, допустить Красный Крест, миссию ОБСЕ – к сожалению, наш диалог превратился в монолог", – заявила народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.
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