Министры иностранных дел стран G7 призвали Александра Лукашенко не делать из Беларуси соучастника российской агрессии.
"Мы вновь призываем беларуские власти прекратить способствовать российской агрессивной войне, в том числе позволять российским вооруженным силам использовать беларускую территорию для запуска ракет, нацеленных на Украину. Если беларуские власти будут более напрямую вовлекать Беларусь в войну России, G7 наложит на режим непосильные дополнительные расходы", - отметили дипломаты после заседания в немецком городе Мюнстер.
В заявлении сказано, что страны G7 будут оказывать санкционное давление на Россию и ее союзников.
"Мы осуждаем недавнюю эскалацию России, включая ее нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетические и водные объекты по всей Украине с использованием ракет и иранских беспилотников и инструкторов. С помощью этих атак Россия пытается терроризировать гражданское население", - говорится в сообщении.
Министры выразили свое возмущение относительно военных преступлений России против гражданских лиц Украины.
Участие Беларуси в войне РФ против Украины-что надо знать
Беларуские власти предоставили российской стороне свою землю для осуществления широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Также из Беларуси Украина не раз была обстреляна из различного вооружения.
Александр Лукашенко сначала говорил, что Беларусь не участвует в войне, но в начале октября признал причастность к боевым действиям.
10 октября псевдопрезидент объявил о развертывании совместного группировки беларуских и российских войск. Впоследствии в Беларусь прибыли российские мобилизованные.