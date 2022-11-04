Министры также выразили свое возмущение относительно военных преступлений России против гражданских лиц Украины.

Министры иностранных дел стран G7 призвали Александра Лукашенко не делать из Беларуси соучастника российской агрессии.

"Мы вновь призываем беларуские власти прекратить способствовать российской агрессивной войне, в том числе позволять российским вооруженным силам использовать беларускую территорию для запуска ракет, нацеленных на Украину. Если беларуские власти будут более напрямую вовлекать Беларусь в войну России, G7 наложит на режим непосильные дополнительные расходы", - отметили дипломаты после заседания в немецком городе Мюнстер.

В заявлении сказано, что страны G7 будут оказывать санкционное давление на Россию и ее союзников.

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"Мы осуждаем недавнюю эскалацию России, включая ее нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетические и водные объекты по всей Украине с использованием ракет и иранских беспилотников и инструкторов. С помощью этих атак Россия пытается терроризировать гражданское население", - говорится в сообщении.

Министры выразили свое возмущение относительно военных преступлений России против гражданских лиц Украины.

Участие Беларуси в войне РФ против Украины-что надо знать

Беларуские власти предоставили российской стороне свою землю для осуществления широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Также из Беларуси Украина не раз была обстреляна из различного вооружения.

Александр Лукашенко сначала говорил, что Беларусь не участвует в войне, но в начале октября признал причастность к боевым действиям.

10 октября псевдопрезидент объявил о развертывании совместного группировки беларуских и российских войск. Впоследствии в Беларусь прибыли российские мобилизованные.