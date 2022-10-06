Эта страна Западной Африки выступает против войны России против Украины и поддерживает усилия для восстановления мира в нашем государстве.

Кот-д'Ивуар решил присоединиться к Международной "Крымской платформе" по деоккупации полуострова.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в рамках турне по странам Африки министр иностранных дел Дмитрий Кулеба имел встречу в Абиджане с вице-президентом Кот-д'Ивуара Тьемоко Мейлие Коне.

Сначала Кулеба передал личное послание президента Владимира Зеленского президенту Кот-д'Ивуара Аласану Уаттаре.

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Министр выразил благодарность Кот-д'Ивуару за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах на фоне российской агрессии. Он также отметил активное взаимодействие двух стран в рамках международных организаций.

"Украина и Кот-д'Ивуар имеют общие внешнеполитические приоритеты: мирное сосуществование государств, невмешательство во внутренние дела, взаимоуважение, устойчивое экономическое развитие. Мы также противодействуем общим вызовам - наемникам Вагнера, продовольственному кризису, изменениям климата. И совместными усилиями мы будем бороться за мир и процветание наших народов", - подчеркнул Кулеба.

В свою очередь, Коне подчеркнул, что Кот-д'Ивуар выступает против войны России в Украине и поддерживает усилия для восстановления мира в Украинском государстве.

Вице-президент сообщил о решении Кот-д'Ивуара присоединиться к "Крымской платформе".

Собеседники детально обсудили шаги для оживления сотрудничества Украины и Кот-д'Ивуара в сферах безопасности, торговли, сельского хозяйства и образования.

Крымская платформа: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций образовали "Крымскую платформу" с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

Участие во втором саммите международной "Крымской платформы" 23 августа 2022 года приняли около 60 стран и международных организаций. Участники второго саммита призвали Россию обеспечить немедленный вывод всех своих военных сил и военной техники по всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

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