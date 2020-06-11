Кортеж Зеленского в Чернигове попал на видео

Кортеж зафиксировали, когда Зеленский покидал военный аэродром.

В Сети сняли длиннющий кортеж президента Украины Владимира Зеленского возле черниговской авиабазы.

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Видео обнародовано на YouTube-канале «Суспільне Чернігів».

Отмечается, что кортеж зафиксировали, когда Зеленский покидал военный аэродром. В составе колонны – значительное количество легковых автомобилей и один микроавтобус. При этом можно заметить, что видео заканчивается до того момента, как все автомобили проехали мимо журналистов.

Напомним, президент Зеленский совершил поездку на Черниговщину накануне, 10 июня.

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