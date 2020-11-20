Новая администрация должна исправить ситуацию и наконец пригласить украинского президента в Белый дом.

Президент Украины Владимир Зеленский был одним из первых иностранных лидеров, кто поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США. И это неудивительно.

Дональд Трамп несправедливо давил на украинского президента, требуя начать политизированное расследование против Байдена в 2019 году. При этом, он заблокировал военную помощь США для армии Украины и так и не пригласил Зеленского в Белый дом. Об этом пишет Washington Post в редакционной статье.

Читайте такжеПосле инаугурации Байдена в Украине может снова появиться спецпредставитель Госдепа-ОПБайден был одним из лучших американских друзей Украины. Он посетил страну пять раз, будучи вице-президентом США, а также решительно поддерживал украинскую борьбу против агрессии России и коррупции дома. Зеленскому сейчас нужна поддержка, как никогда.

Бывший актер одержал победу на президентских выборах, опираясь на антикоррупционный повестку дня. Но недавно Конституционный суд Украины нанес сильный удар по позиции 42-летнего президента. Начиная с августа ведомство вынесло несколько решений, которые подрывают ключевые реформы включительно с обязательным декларированием активов для правительственных чиновников. Несколько судей были под следствием именно тех антикоррупционных агентств, работу которых они теперь подорвали. Украинские эксперты сказали изданию, что суд также действовал под влиянием украинских олигархов, которые хотят сохранить старые коррупционные схемы.

Washington Post добавляет, что Зеленский и сам допустил ошибки. В частности, он заставил главу Нацбанка с хорошей репутацией уйти в отставку. Украинский президент также пытался найти ответ на решение Конституционного суда. Но потом заболел COVID-19 и лег в больницу. Хотя он сам утверждает, что его случай легкий. А тем временем, МВФ и Евросоюз угрожают задержать помощь, которая очень нужна Украине.

Читайте такжеNew York Times: Украина в 2020 году среди тех, о ком врут чаще всегоКороче говоря, украинскому лидеру нужна помощь. И следующий президент США в хорошем положении, чтобы предложить ее. Байден поощрял предыдущее украинское правительство жестче бороться с коррупцией. Его требования уволить Генпрокурора-взяточника были "искажены" и выставлены как политически мотивированная попытка защитить компанию, на которую работал сын Байдена. Бывший вице-президент также поддерживал передачу Украине помощи США после российской оккупации Крыма и вторжения в две восточные области.

"После инаугурации администрация Байдена может сделать несколько шагов, чтобы усилить позиции Зеленского. Один из них - подготовить санкции против судей Конституционного суда, причастных к вынесению сомнительных решений. Глобальный акт Магнитского предусматривает запрет получать визу и замораживание активов именно в таких случаях. Департамент юстиции Байдена может также обновить усилия по продвижению уголовных коррупционных дел против ключевых украинских олигархов(...), которые блокируют реформы и продвигают российские интересы в Украине", - говорится в статье.

Читайте такжеБайден пообещал помогать Украине в борьбе с коррупцией и агрессией КремляСамое важное, чтобы Байден реанимировал политический союз Вашингтона с Киевом. Этот союз пользовался поддержкой обеих партий в Конгрессе, но был поврежден Трампом. Несмотря на то, что президент-республиканец возобновил военную помощь для Украины, он продолжал распространять дезинформацию России о том, что якобы Украина, а не режим Владимира Путина, вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

Также Трамп так и не пригласил Зеленского в Вашингтон. Исправление этой мстительной ошибки должно стать одной из первых внешнеполитических инициатив Байдена.

Выборы президента США 2020: чем все закончилось?

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа. Он также утверждает, что при подсчете голосов были допущены махинации, и называет себя победителем.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Перевод: Лесь Дымань