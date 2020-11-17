Они должны касаться возврата электронного декларирования, уголовной ответственности за недостоверное е-декларирование, а также изменений в системе деятельности Конституционного суда.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк отмечает, что рабочая группа по разработке решений для выхода Украины из конституционного кризиса должна наработать три законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в эфире "Свободы слова".

Отвечая на вопрос, планируется ли завтра в парламенте рассматривать законопроекты, направленные на разрешение конституционного кризиса и возврата к нормальной работе электронного декларирования, Кондратюк отметила, что сейчас "нет политической воли в парламенте проголосовать любой закон, который бы касался как возвращения к электронному декларированию, так же и уголовной ответственности, и так же самой реконструкции, или что касается Конституционного суда как институции".

В то же время, отметила она, в парламенте была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций и групп, а также руководители трех комитетов ВР.

"На базе Антикоррупционного комитета как раз хотим наработать три базовых законопроекта, которые будут касаться как возврата электронного декларирования, уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование и третье - изменения, которые касаются всей системы деятельности Конституционного суда, если они нужны", - рассказала депутат.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" (№ 4304) является председатель ВР Дмитрий Разумков и члены разных фракций парламента, в частности "Европейской солидарности", "Голоса" и "Слуги народа".

16 ноября Разумков отметил, что законопроект № 4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте. По его словам, задача проекта состояла в том, чтобы быстро отреагировать на конституционный кризис, вывести ситуацию в статус-кво и дальше уже нарабатывать общую законодательную инициативу, которая помогла бы урегулировать и выйти из этой кризисной ситуации. Вместе с тем, спикер заявил, что некоторые политические силы блокируют решение конституционного кризиса в Украине.

В то же время он призвал создать рабочую группу, которая бы уже начала нарабатывать законодательные инициативы по выходу из кризиса.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что планирует подписать распоряжение о создании рабочей группы по разработке в парламенте решений по выходу государства из конституционного кризиса.

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Автор: Татьяна Поляковская