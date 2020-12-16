Завтра сессионный зал парламента будет определяться по этому вопросу.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Читайте такжеРейтинги "Слуги народа" и Зеленского за год упали вдвое-опрос

Об этом сообщила член комитета, народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа на своей странице в Facebook.

По ее словам, профильный комитет рекомендовал сессионному залу парламента "завтра определиться".

"Поэтому ответ мы получим завтра в зале", - констатировала Пипа.

Шкарлет в должности исполняющего обязанности главы МОН

17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении ректора Черниговского технологического университета Шкарлета на должность министра образования и науки.

25 июня Кабмин назначил его на должность и. о. министра образования и науки.

3 июля премьер-министр Денис Шмигаль призвал народных депутатов дождаться результатов расследования относительно информации о плагиате в работах Шкарлета.

По словам премьера, Шкарлета назначили на должность исполняющего обязанности министра образования и науки с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев.

18 сентября Шкарлет заявил, что для большей части ученых Украины вопрос якобы плагиата в его работах закрыт.

Возможные кадровые изменения в Кабмине

16 декабря во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что в ближайшее время планируются новые назначения в нескольких министерствах.

Ранее о возможных кадровых изменениях в Кабмине сообщал нардеп от "СН" Александр Качура. В частности, по его словам, исполняющего обязанности главы МОН Шкарлета будут предлагать назначить министром образования Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко