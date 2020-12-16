Комитет ВР не поддержал кандидатуру Шкарлета / Фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
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Об этом сообщила член комитета, народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа на своей странице в Facebook.
По ее словам, профильный комитет рекомендовал сессионному залу парламента "завтра определиться".
"Поэтому ответ мы получим завтра в зале", - констатировала Пипа.
Шкарлет в должности исполняющего обязанности главы МОН
- 17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении ректора Черниговского технологического университета Шкарлета на должность министра образования и науки.
- 25 июня Кабмин назначил его на должность и. о. министра образования и науки.
- 3 июля премьер-министр Денис Шмигаль призвал народных депутатов дождаться результатов расследования относительно информации о плагиате в работах Шкарлета.
- По словам премьера, Шкарлета назначили на должность исполняющего обязанности министра образования и науки с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев.
- 18 сентября Шкарлет заявил, что для большей части ученых Украины вопрос якобы плагиата в его работах закрыт.
Возможные кадровые изменения в Кабмине
- 16 декабря во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что в ближайшее время планируются новые назначения в нескольких министерствах.
- Ранее о возможных кадровых изменениях в Кабмине сообщал нардеп от "СН" Александр Качура. В частности, по его словам, исполняющего обязанности главы МОН Шкарлета будут предлагать назначить министром образования Украины.
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